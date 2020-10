Alfredo Cornejo disertó en el Ciclo “Argentina Moving Foward” y criticó al gobierno

El presidente de la Unión Cívica Radical y ex gobernador de Mendoza le pegó duro al kirchnerismo y dijo que “este modelo populista necesita financiamiento y se está terminando”.

El presidente de la Unión Cívica Radical Nacional y diputado nacional del Frente Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, disertó esta mañana en el marco del Ciclo Argentina Moving Forward, organizado por AmCham Argentina y se manifestó acerca del contexto económico y social durante la pandemia y las visiones de futuro. Al respecto afirmó que “hay una salida, pero es únicamente con un buen gobierno, con poder equilibrado y con alternancia”.

El radical expresó que “para esto se necesita imperiosamente un acuerdo político nacional” y sostuvo que «los grandes bloqueadores de acuerdos son Cristina Fernández de Kirchner, y el Instituto Patria”.

En otro tramo, y con el mismo eje de pensamiento, el diputado nacional dijo que “es la primera vez que el kirchnerismo gobierna con una oposición unida, por eso es importante que la Argentina sea un país democrático y con resultados económicos”.



“Este Gobierno asumió con poder y ahora lo ha ido perdiendo, por lo cual no hay otra opción más que un verdadero acuerdo entre el oficialismo y la oposición”. Y agregó: “Quienes queremos gobernar en un futuro debemos poder proyectar”.

Señaló que “Argentina entró a la pandemia sin un plan concreto y, por ende, el balance de la cuarentena es muy malo”.

El diputado se refirió al presidente Alberto Fernández y consideró que “tiene en la cabeza el modelo del principio de la gestión de (el ex presidente) Néstor Kirchner, pero está equivocado porque hoy no es la misma situación”.



Fuente: Mendoza Post