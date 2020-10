Godoy Cruz: Habilitan jardines maternales, albergues transitorios y salones de fiesta pero reconvertidos

Desde ayer estos 3 sectores podrán pedir la actualización de rubro para prestar servicios en la pandemia.

Se aprobaron habilitaciones para los jardines maternales, albergues transitorios y salones de fiesta, éstos podrán trabajar como salones de actividades recreativas, hoteles y restaurantes respectivamente.



Se trata de una acción que el Municipio anunció en conjunto con Ciudad de Mendoza el pasado viernes y que comenzó a regir desde este miércoles 14 de octubre.



Las personas encargadas de estos sectores tendrán la posibilidad de habilitar sus negocios a través de un pedido de cambio de rubro mediante una nota a través de los CAU (Centro de Atención Unificada).

Las Ordenanzas fueron aprobadas este martes por el Concejo Deliberante godoicruceño. El documento incluye un extenso y detallado protocolo que establece las pautas para que las actividades puedan realizarse minimizando los riesgos.

“Nosotros lo que permitimos es que aquellos que tienen una actividad económica que no esté funcionando, la vuelvan a habilitar, aunque sea con un cambio de rubro”, había dicho el intendente Tadeo García Zalazar durante el anuncio realizado junto a Ulpiano Suarez, su par de Ciudad.



Jardines maternales

Los titulares de los comercios habilitados como Jardines Maternales, podrán realizar, en el marco de la habilitación otorgada, talleres de actividades recreativas, artísticas, culturales y deportivas para niños menores de 12 años, hasta el 31 de diciembre de 2020.



Requisitos:

• Horarios de 7:30 a 21 hs.

• Hasta 12 años de edad.

• Máximo de 10 personas participando del taller (incluido los profesores/docentes)

• Al término de cada taller los asistentes deben retirarse para ventilar el local y desinfectarlo.



Salones de fiesta

Los Salones de Fiesta, Eventos y Discotecas podrán solicitar la habilitación como restaurantes mientras dure la Emergencia Sanitaria Covid-19.

• Se deberá concurrir exclusivamente con reserva previa realizada por medios no presenciales. La reserva servirá como comprobante de autorización para circulación. El local deberá comunicar por algún medio electrónico la confirmación de la reserva.

• Horarios de atención: se permitirá la apertura entre las 07.00 y las 23.00 según decisión de cada establecimiento.

• Los clientes deberán concurrir y utilizar adecuadamente el tapabocas, durante todo el tiempo que resulte posible.

• No se podrán habilitar los espacios de juegos infantiles

• Prohibido el expendio de bebidas en barra.

• Prohibido shows en vivo, de cualquier artista.

• Prohibido el desarrollo de la actividad bailable.

• Mantener los espacios ventilados



Albergues transitorios

Los “alojamientos transitorios” y/o “albergues transitorios” podrán solicitar habilitación como “hoteles” mientras perdure la pandemia.

Los interesados deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

• Contar con habilitación municipal vigente a septiembre de 2020

• Gestionar la habilitación en los organismos provinciales correspondientes luego de iniciado el trámite municipal de adhesión a la presente ordenanza.

• No contar con áreas comunes de contacto entre sus huéspedes.

• Ingreso directo del vehículo y/o persona a la habitación.

• Servicio de limpieza y desinfección.



Este rubro podrá pedir la eximición de pagos de los derechos de habilitación sólo si cumple con los requisitos citados anteriormente.