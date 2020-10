Coronavirus: “Lo que sentís es que estas tirado, abandonando y que sos un número”

Así se siente Yessica, una vecina del 500viv. Sur, de la ciudad de San Luis, que lleva días esperando el resultado del hisopado que le hicieron el pasado 5 de octubre, luego de que su marido diera positivo de Covid-19.



Yessica esta desde hace días con fiebre, dolores articulares, de espalda y de pecho, ha perdido el gusto y el olfato, pero no ha logrado hasta el momento que ningún profesional de la salud vaya a verla o la atienda aunque sea de manera remota, más allá que ha llamando en reiteradas ocasiones al 107 y mandado mensajes de texto a un número que de dieron para mandaron WhatsApp.



La mujer todavía no tiene el resultado de su hisopado, pero ha tenido todos los síntomas de Covid-19 y cree que ella también es positivo como su esposo. “Hemos estados tirados en la cama, muy mal, no podíamos ni levantarnos a atender a nuestros hijos. A mi marido le dieron el alta y no llevaba ni 10 días de aislamiento. Cuando les dijo que todavía estaba con síntomas, le dijeron que fuera a atenderse a un centro de salud por los nuevos síntomas que tenía”.



Ayer por la tarde, Yessica llamo nuevamente al 107 porque se sentía muy mal, le dijeron que le iban a enviar un médico en el transcurso de la tarde, ya lleva más de 24 hs de ese llamado y el médico nunca apareció. ““Lo que sentís es que estas tirado, abandonando y que sos un número, que sos una estadística” concluyó la mujer.