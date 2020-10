Tomi Vitar quiere seguir siendo protagonista

El piloto mendocino vuelve al ruedo tras el parate obligado por la pandemia. Este fin de semana disputará la 3ª y 4ª fecha de la Clase 2 del Turismo Pista en Buenos Aires.

Con la ilusión a cuestas de seguir siendo protagonista en la Clase 2 del Turismo Pista, el mendocino Tomás Vitar encara un gran desafío este fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

En la Catedral se producirá el retorno a las pistas de este certamen automovilístico que ha ganado gran atención en los últimos años y allí está haciendo sus primeras armas el joven piloto de Guaymallén, quien no ha podido redondear en los resultados finales las grandes actuaciones parciales que ha tenido con el Chevrolet Corsa del equipo de Carlos Freire.

“Se hizo larguísimo este parate y la verdad que no veía la hora de volver a correr. El auto y el equipo están muy bien y quiero lograr el resultado final tan esperado, incluso el que nos permita seguir peleando el campeonato aunque sepamos que es un poco difícil. Como siempre le agradezco a mi hermano Jorgito que me maneja la carrera y a los sponsors que me ayudan para que yo pueda estar corriendo a nivel nacional”, manifestó Tomi, quien se encuentra en el puesto 16 en el certamen con 17.5 puntos, a 70.5 unidades del líder Christian Garbiglia.

La actividad para Vitar comenzará este viernes con las pruebas comunitarias, en las cuales tendrá dos salidas a pista. El sábado está previsto un entrenamiento oficial y desde las 13.55 se realizará la clasificación, que será válida para las dos carreras del fin de semana. A las 15.10 se desarrollará la final correspondiente a la tercera fecha (a 15 vueltas o 30 minutos); mientras que el domingo a las 11.30 será la competencia de la cuarta cita del año, también a 15 giros o un máximo de 30 minutos.