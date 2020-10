Trabajan en un incendio en inmediaciones de Villa de la Quebrada

El fuego de monte natural comenzó alrededor de las 14.30hs en Sierras Marianas cercana a la localidad de Villa de la Quebrada en la provincia de San Luis. Algunos vecinos se retiraron de sus viviendas cuando tenía el fuego prácticamente en el patio y hay mucho humo. Se han quemado algunos quinchos.

El viento del sector norte dificulta la tarea de los bomberos y brigadistas que trabajan en el lugar. Estos incendios se repiten a pesar que no hay condiciones para el inicio de un incendio porque no ha habido tormentas eléctricas que justifiquen un incendio forestal, aunque si estan dadas las condiciones de una rápida propagación teniendo en cuenta la sequía y los montes que favorecen las llamas.

Bomberos Voluntarios y también Bomberos de la Policía de San Luis trabajan para controlar las llamas. Este incendio es lejos a otros focos de incendios y no estan conectados. Son focos independientes de incendios que se vienen produciendo en estos últimos 30 dias en la provincia y donde no hay avances investigativos para dar con los responsables o los autores de estos hechos que dañan significativamente la fauna y la flora silvestre de San Luis.

Por la humareda y porque se está trabajando en contrafuegos por parte del personal autorizado se ha cortado la circulación por la autopista 25 de Mayo.