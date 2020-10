San Juan: roban 20 computadoras en una escuela de Albardón

El misterioso robo se llevó a cabo en el aula de informática de la institución educativa Adán Quiroga durante el pasado día martes. Lo raro es que no se violentó el lugar.

Personal de la Comisaría 18 se encuentra investigando el misterioso robo de 20 computadoras y 1 proyector en una escuela del departamento Albardón. Según revelaron fuentes policiales, todos los productos robados se encontraban en el interior de un curso perteneciente a la sala de informática. Las computadoras estaban conectadas a una batería y a su vez en un armario metálico que tiene una llave especial.

De acuerdo a lo que manifestó el personal de la Comisaría 18, la curiosidad que se dio en este robo es que no se violentó ninguna instalación de la escuela. Según lo detallado, no hay vidrios rotos, además de que el armario no fue forzado para cometer atraco, como tampoco las puertas que estaban cerradas con llave.

Asimismo indicaron que la escuela cuenta con un sistema de alarma que nunca se accionó. Fue un sereno, la persona que informó lo sucedido a una maestra que vive en la zona. De igual modo, la escuela no cuenta con policía adicional, y durante el día esta una empresa constructora haciendo tareas de refacción.

Fuente: Canal 13 San Juan