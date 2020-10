Internaron por un infarto a Ernesto Contreras, el Cóndor de América

Don Ernesto Antonio Contreras, El Cóndor de América, de 83 años, fue internado al presentar dolores provocados por una inflamación de vesícula. Preocupa en su entorno familiar el estado de salud de una de las máximas figuras deportivas de la provincia.

En dialogo con Arroba Sport, Omar Alejandro Contreras, su hijo, indicó que; “le atacó la vesícula y le dio un infarto silencioso. Según los médicos fue un ataque de COVID, pero en gran manera asintomático o muy leve. El tema no es el efecto COVID sino el corazón que puede estar con alguna actividad de arritmias. Delicado el asunto pero estable hasta anoche” dijo el hijo del gran Cóndor de América.

“Yo corrí cinco cruces y gané dos, había logrado muchos títulos viajando por el mundo, competí en tres olimpiadas y cuatro campeonatos del mundo y eso me sirvió para ser una figura en la provincia”, recordó hace poco Don Ernesto en Radio Jornada (91.9).

“El deporte económicamente no me dio nada, pero sí cosas que no se pueden comprar, como los amigos y el cariño de la gente” agregó el gran ciclista mendocino considerado uno de los mejores de la historia tras haber ganado 8 veces el Campeonato Argentino de Persecución Individual de forma consecutiva. Su seudónimo “El Cóndor de América” fue impuesto en los recordados Cruces de Los Andes, por sus increíbles hazañas en la geografía de las montañas en donde convocaba grandes masas de público que querían ver las proezas del único hombre que se transformó con el paso de los años en el Rey de la Vendimia.

Según los médicos, es probable que el COVID-19 haya impactado en el infarto y la vesícula, ya que no hubo fiebre ni pulmonía.

