Carta abierta dirigida al Sr. Juan Grabois (y seguidores)

por Luis Andrés Vavrik



Estimado:

Desde el sur de la provincia de Mendoza me complace informarle que hay decenas de agricultores dispuestos a ofrecerles al “proyecto Artigas” o cualquiera de los movimientos de agricultores usurpadores que usted dirige, la posibilidad de acceder a cientos de hectáreas, en forma de arrendamiento, a cambio de solo el 20% de la rentabilidad neta de sus futuras producciones.



Consideraciones para que sus revolucionarios agro-ecologistas tengan en cuenta a la hora de analizar el ante-proyecto:



– Hay que pagar el derecho de riego, en promedio, deberían pagar por 3 has para regar 1. ( ojo al piojo) Si no pagas te cortan el servicio. No es nada barato.



-Lo que planten hoy, lo van a empezar a cosechar dentro de 4 o 5 años. (Más o menos)



-En primavera las heladas pueden alcanzar los 8 o 9 grados bajo 0, y perder todo el año de laburo.



– En verano hay tormentas, a veces fuertes, el granizo y el viento se pueden llevar toda la cosecha en minutos.



– Generalmente la producción no tiene precio hasta el día de la cosecha, en algunos casos hasta un par de meses después de entregado el producto. No gastaré líneas en explicar las variables.



-Todos los insumos necesarios se ajustan al dólar blue, y los productos de la finca tienen el precio en pesos Argentinos. (Estamos cerca de Chile, pero no tenemos la suerte de tener esa moneda estable, el peso Chileno)



-En las pocas ocasiones que la cosecha viene buena, no se consigue mano de obra porque los muchachos no quieren perder el plan, así que la fruta se pudre en el árbol.



– Hace 140 años que hacemos obras hidráulicas para sostener el oasis, con recursos de los regantes. Después de 15 años que la crisis hídrica nos golpea cada vez peor, seguimos aguantando, pero tal vez, por un fallo de la Corte Suprema de la Nación, tengamos que darle el 25% de cauce del Rio Atuel, a nuestros vecinos del oeste Pampeano que quieren regar los tamarindos y darle agua a las chivas. ( en esa no te enojes Juan, el presi banca a La Pampa 🤷‍♂️)



No los quiero asustar, son cosas comunes que le pasan al productor, no deberían abandonar su afán de evolucionar a una agricultura sustentable, por estas pavaditas.



Los esperamos a todos, informo que las labores se hacen en invierno para comenzar el ciclo en primavera, así que traigan abrigo.



A los primero 10 en llegar los esperamos con un varietal del Jorge Rubio y un Zummy en la terminal.



No hay necesidad de delinquir, si hay algo que le sobra a la Argentina es tierra. Siempre se logra un buen arreglo cuando hay ganas de trabajar y producir.



Buen año y Feliz cosecha compañeros!!



Abrazo Grande!



Luis Andrés Vavrik

Presi Cámara Comercio Gral. Alvear