“Si siguen con el toque no me hago responsable de lo que pueda pasar”

La frase es del árbitro del partido a Victor Legrotaglie capitán de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, cuando el Lobo goleaba 5 a 2 a San Lorenzo de Almagro en el Viejo Gasómetro y un grupo minúsculo de mendocinos que habían viajado a Buenos Aires cantaba… y toque, Lobo, toque.

24 de Octubre de 1971: La goleada de Gimnasia de Mendoza 5 a 2 a San Lorenzo en el Viejo Gasómetro.

Los amigos Fernando Montaña y Gustavo Maturano,en “La Patria en camiseta” escribieron una joyita más que recomendable respecto de ese partido.

También hay escritos, justo es mencionarlo, del historiador de Gimnasia, Oscar Casares, también Matías Soria, Ruben Lloveras y Lucio Ortiz, entre otros, que escribieron sobre ese partido épico en la historia del fútbol mendocino o más aún la del futbol del Interior.

Las palabras del árbitro al Victor…” Legrotaglie, dejen de tocar, terminenla con el toque, si no yo no me responsabilizo de lo que pueda pasar”… entre otras tantas y ricas anécdotas que dejó ese partido…..y vaya una anécdota que tira por tierra la leyenda urbana de quienes dicen haber escuchado ese partido por radio….no fue así, las emisoras locales, en ese tiempo solo transmitian los partidos las radios AM, Elevediez, Nihuil y Libertador, no así Nacional, y las FM no existían…..

Aqui se transmitió San Martin 1- Independiente de Avellaneda 1 en el Bautista Gargantini….solo recuerdo que en la central informativa post-partido sí se pasaron los goles que Elevediez consiguió de una radio porteña (pienso que fue Del Plata,pero no estoy seguro) que habia transmitido ese partido, ya que las cadenas “grandes”, Rivadavia a la cabeza tuvieron como partido principal de relato Boca Juniors-San Martín de Tucumán o Banfield vs River.

La sintesis fueSan Lorenzo de Almagro: Dalessandro, Rezza, Rosl, Glaria, Telch, Rivero,Ayala,Espósito, Fischer, García Ameijenda, Chazarreta. Cambios: Ortiz x Ayala, Maletti x Rivero

Gimnasia de Mendoza: Pedone, Torres, Vergara, Pereyra, Sosa, Guayama, Fornari, Legrotaglie, Benitez, Ibañez, Guzman.

Goles: PT: 8: Ibañez (GyE), 17: Benitez (GyE)ST: 5: Becerra de penal (GyE), 22: García Ameijenda (SL)34: Becerra (GyE), 37: Fischer (SL), 39: Guzmán (GyE)Arbitro: Goioechea Entradas: 9.300 .