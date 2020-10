Naschel: piden que el hospital vuelva a funcionar las 24hs

Sandra Sosa, vecina de Naschel, hizo una nota dirigida al Gobernador de la provincia solicitando que se contrate personal para la localidad teniendo en cuenta que después de las 20, no queda ningún médico a cargo y en caso de urgencia, tienen que concurrir a Tilisarao o Merlo. Esta situación se repite desde hace aproximadamente un mes, cuando dejaron al Hospital con atención de Lunes a Viernes de 08.00 a 20hs.



Sosa contó que el jueves tuvo una situación de emergencia con su hija y como no había médico tuvo que trasladarla de manera particular hasta Tilisarao, a unos 30km de distancia, para que la atendieran. A esto se sumó la muerte de una anciana, que sufrió un infarto el viernes y no pudo ser asistida en el Hospital por falta de profesionales.



“Mi hija la sacó barata y si llega una persona más grave, como al otro día, tuvimos que lamentar una muerte de una persona mayor, también por falta de auxilio en el Hospital de acá” sostuvo Sosa.



La vecina indicó que la nota fue dejada en los comercios del pueblo para que sean firmadas por lo vecinos, y si algún vecino desea copias de la nota para hacerla firmar, deben comunicarse con ella al tel. 2664 339493 o por la despensa NA.LA.NEY o en la Calle Tucumán entre 99de Julio y Padre Rocha.



Por otra parte, la nieta de la persona fallecida el viernes hizo su descargo en las redes sociales explicando la triste situación que les tocó vivir.