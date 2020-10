Los vecinos del barrio Eva Perón ya cuentan con un playón deportivo

La Municipalidad de Las Heras transformó un terreno baldío en un espacio para que niños, jóvenes y todas las familias puedan realizar diversas actividades al aire libre.



Los vecinos del barrio Eva Perón, en El Resguardo, Las Heras, dentro de poco comenzarán a disfrutar del playón deportivo en lo que se convirtió un terreno baldío que no tenía ninguna utilidad, pero que desde ahora será el sitio para que niños, adolescentes, jóvenes y todas las familias puedan realizar diversas actividades al aire libre.

En una extensión de 415 metros cuadrados, la Municipalidad de Las Heras y la empresa constructora Luca Aguilera, transformaron este lugar en un espacio iluminado, con cierre perimetral, veredines y una plataforma de cemento donde se podrá jugar al fútbol (tiene dos arcos) o realizar distintas actividades, ya sean deportivas como culturales, sociales o artísticas.

“La fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles”, es una de las frases que se pueden leer sobre la pared de este playón deportivo, pintada por los vecinos, y en la que se resume el espíritu y el sentimiento de ellos por contar desde ahora con este espacio público.

El intendente Daniel Orozco lo visitó este martes y dialogó con los vecinos, quienes le agradecieron por esta obra y destacaron la importancia de contar con ella. “Este playón deportivo del barrio Eva Perón era un viejo anhelo de todos los vecinos, que siempre nos han transmitido la necesidad de contar con un lugar para complementar todas las actividades que necesita una familia, un lugar de esparcimiento, para hacer deporte y recrearse. Esto es hecho por los vecinos y para los vecinos, y es lo que tenemos que realizar en cada uno de los 300 barrios que tiene el departamento de Las Heras”.

Con el pequeño Lucas (15 días de vida) en brazos, Orozco recorrió el playón del Eva Perón. “Lucas lo está inaugurando, además es hincha de Boca”, bromeó el intendente con el bebé, que al igual que él se identificará futbolísticamente con el Xeneize.

Desde la Dirección de Deportes, el subdirector Nicolás Coletta resaltó que “es una alegría enorme tener estos espacios deportivos y seguir incluyendo lugares como éstos en el departamento de Las Heras. Este playón era algo muy pedido por la comunidad y hoy podemos ponerlo en funcionamiento para que después de la pandemia los vecinos puedan disfrutarlo como corresponde”.

Eugenio Contreras, vecino y presidente de la Unión Vecinal del barrio Eva Perón, siguió el proceso de construcción día a día, incluso cuenta lo peligroso que era ese lugar por la oscuridad y la inseguridad que generaba para quienes transitaban por ahí. “Para nosotros significan muchas cosas ver este lugar transformado en un playón deportivo. Ver a los chicos corriendo en un lugar digno y seguro es muy lindo. Los niños pasan y preguntan ansiosos cuándo van a poder empezar a jugar. Es una alegría enorme ver esto restaurado”, expresó Contreras.

“Los vecinos están contentos, entusiasmados y hablan de que la obra le ha cambiado la vista al barrio”, agregó.

Para los vecinos también fue una gran noticia enterarse de que ese lugar ya no sería el de antes. “Este playón es un gran beneficio, sobre todo para los chicos, para que no estén tanto en la calle. Cuando me enteré de que lo iban a hacer me pareció muy bueno, porque además hay muchos varones en este barrio, y todos juegan a la pelota”, comentó Rocio Olguín.

En tanto, Camila Bayon, la mamá de Lucas, sentada en la vereda, a la sombra de un hermoso árbol y con el mate sobre la mesa, fue la anfitriona del intendente Daniel Orozco, quien se sentó junto a ella para dialogar acerca de este nuevo playón deportivo con el que cuenta el departamento desde ahora.

“Es algo muy lindo para el barrio, estamos muy agradecidos de que la Municipalidad lo haya podido hacer. Todos los vecinos estamos muy contentos, ya que antes era un lugar feo. Ahora está iluminado y los niños le darán vida.”, dijo Camila.

Uno de los protagonistas de esta obra es Brian López, quien es tatuador y fue quien realizó, con la colaboración de su amigo Brian Jiménez y algunos niños, el mural en el paredón del playón, que así explica: “El mensaje que quisimos dar a través de este mural es que no haya discriminación, que los niños sepan que son todos iguales, sin importar el color de piel. Para hacerlo tuvimos la ayuda de algunos chicos del barrio, que cuando me vieron dibujar se ofrecieron a ayudar”.

La obra de este playón deportivo tuvo un plazo de ejecución de 90 días y esta es una primera parte, ya que han quedado hechas las instalaciones de aguas y cloacas para en un futuro construir baños y vestuarios.

Este espacio está ubicado sobre las calles Provincias Unidas y Abel Zapata, del barrio Eva Perón en El Resguardo, y los trabajos que se hicieron fueron los siguientes: construcción de un playón deportivo con demarcaciones para cancha de fútbol, básquet y vóley. Además, se hizo un cierre perimetral modular de malla de alambre, con dos portones de acceso en sus extremos, veredines de hormigón e iluminación mediante seis torres de 10 metros cada una, con dos reflectores de 200 watt Led.