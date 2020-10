Expertos se reúnen en el I Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible

Bajo el lema “el futuro del turismo, será SOStenible o no será”, este viernes 30 de octubre se lleva a cabo este foro virtual #TuriSOS2020, que reúne a personalidades para hablar de la actualidad en el turismo, cultura y gastronomía Sostenible en Iberoamérica.

El I Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible se celebrará el 30 de Octubre a partir de las 10:02 am, en el Aula Magna de la Universidad de Málaga, con estrictas normas de seguridad y aforo limitado previa invitación. Las ponencias pueden seguirse gratuitamente en streaming abierto inscribiéndose en https://bit.ly/2EVVJvG

Contará con la participación de Juan Marín, Consejero de Turismo y Vicepresidente de la Junta de Andalucía, quien nos hablará sobre “Origen y Destino” con motivo del V Centenario de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes.

Estará también Miguel Sánchez, Presidente del Consejo de Turismo de la CEA , quien recientemente ha sido galardonado con el Premio de Turismo Andalucía 2020.

Esther Rodríguez, Ceo de MyStreet Book, ganadora de la competencia mundial de la OMT sobre Turismo Rural, formará parte de una mesa redonda junto con Iñaki Tovar – CEO en Webpositer y Francisco Callejas, Strategic Partnerships de minube, quienes debatirán sobre el Marketing Turístico.

Habrá intervenciones especiales de Pablo Granell Ruiz, CEO International de Rusticae, España-Chile, Ariel Hernán Pérez, Presidente de la Asociación de Hoteles de Mendoza, Argentina, Antonio Montecinos Torres, Director General del Centro Empresarial Gastronómico Hotelero de México, Marcello Gandolfi, experto en turismo comunitario miembro de la Academia de la OMT, Adriana Niemeyer, Directora Artística de Festin – Festival de Cine Itinerante de la Lengua Portuguesa, Portugal y Marina Comes, elegida en 2019 por Forbes, entre las best travel influencers “instagramers”.

Mariana Juri, Ministra de Turismo de Mendoza, Argentina, hablará sobre las bondades de la tierra del Sol y el buen vino.

Roci Prado de Holguín, Ministra de Turismo de Ecuador, nos contará sobre las opciones sostenibles de este destino.

Iván Eskildsen, Ministro de Turismo de Panamá, nos recordará sobre la importancia internacional de este país con situación geográfica estratégica.

Natalia Bayona, Directora de Innovación de la Organización Mundial del Turismo, nos comentará sobre el Futuro Innovador en el Turismo Internacional.

Juan Carlos Maldonado, Vicepresidente de la Diputación de Málaga, expondrá “Sabor a Málaga” el “Sabor que nos une”.

Luis Callejón, Presidente de AEHCOS – Asociación de Hoteles de la Costa del Sol, presentará un cuadro de situación actual de la Hostelería en la Costa del Sol.

Carlos Pérez Lanzac, Presidente Asociación Viviendas Turísticas de Andalucía hablará de la vivienda turística, como pilar dinamizador de la economía andaluza.

José María Luna, Director del Museo Ruso, Pompidou y Casa Natal Picasso, nos dará su visión sobre la sostenibilidad a través de la cultura.

Javier Cortés, Ex Director de UN Global Compact Américas y de Cities Programme, trasladará su experiencia en las Naciones Unidas, en cómo implementar los ODS en el turismo.

José María López Jiménez, Director del Área de Responsabilidad Corporativa de Unicaja Banco, nos contará sobre los avances de las finanzas y su relación con el turismo sostenible.

Antonia Varela, de la Fundación Starlight, nos introducirá en el novedoso Turismo de Estrellas.

Ricardo Sosa, Secretario Ejecutivo del Instituto de Promoción Turística de Argentina, nos invitara a visitar las majestuosas Cataratas del lguazú, el imponente Perito Moreno o la cautivante ciudad de Buenos Aires.

Carlos Mackinlay, el Secretario de Turismo de la Ciudad de México, nos invitará a visitar este fascinante país.

Luigi Cabrini, Presidente del Consejo Mundial de Turismo hará una ponencia brillante sobre la SOStenibilidad en el turismo.

Gabriella Stowell (Estados Unidos), Directora de la Asociación Mundial de Turismo Aventura, hará una importante aportación contándonos sobre las tendencias en destinos sostenibles.

Juan Antonio Sánchez Corchero, Gerente de Autocaravanas Norte nos enseñará el fascinante mundo de viajar en autocaravana.

Enrique Martínez, Presidente de SEGITTUR, nos dirá cuáles son los nuevos retos en el turismo de Destinos Inteligentes y aprenderemos que la aviación está haciendo grandes avances en sostenibilidad, a través de la ponencia de Bernardo Botella, Director Global de Ventas de Air Europa.

Agradecer a los que hacen posibles encuentros tan importantes como estos en los momentos que corren como son: Air Europa , Costa del Sol Málaga, Diputación de Málaga “Sabor a Málaga”, la Junta de Andalucía y la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, así como los diferentes colaboradores y ponentes.

Este foro está organizado por el programa de turismo internacional Málaga es Mundial, que en América Latina se difunde a través de Unión Continental Latinoamérica con el nombre de Viajar es Mundial



Se podrá seguir gratuitamente on line por streaming: https://bit.ly/2EVVJvG previa suscripción al canal youtube Andalucía es Mundial.

