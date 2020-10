Falta de médicos en Naschel: “Si seguimos en esta situación , la abuela no va a ser la última”

Fueron parte de las afirmaciones que hizo Melina Rocha, una joven de Naschel que no pudo conseguir asistencia médica ni ambulancia para su abuela que falleció el fin de semana en Naschel. Desde hace un mes, el hospital solo tiene médicos de Lunes a Viernes de 8 a 20hs.



Rocha explicó que antes de que su abuela empeorara , una médica les ofreció un traslado a la ciudad de San Luis pero debía ponerle un diagnóstico de Covid-19, pero “a mi abuela nunca había sido hisopado, tampoco tenía síntomas, ella los problemas que tenía eran por el corazón” e indicó que se negaron porque el día anterior había fallecido un hijo de su abuela y si la trasladaban tenía que estar sola.



El viernes 23, cuando el estado de salud de su abuela se complicó se comunicaron con el hospital local en varias oportunidades pero les dijeron que no había médico y que la trasladaran de manera particular al Hospital de Tilisarao, algo que les resultaba imposible porque la señora estaba con suero y oxígeno. Cuando pidieron la ambulancia les manifestaron que no se podía mover sin la autorización de un médico. Su abuela falleció a las 7.50 de la mañana, 10 minutos antes de que el Hospital de Naschel comenzara a atender.



“Nosotros ya perdimos a la abuela, pero si seguimos en esta situación, la abuela no va a ser la última. No podemos estar así, porque uno no elige cuando se enferma, no elige horario” sostuvo Melina.