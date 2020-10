El vuelo a San Luis fue suspendido porque no le llegó el convenio a Aerolíneas

Damián Marsicano, jefe de prensa de Aerolíneas Argentinas, indicó que a la empresa no le llegó el convenio firmado entre el gobierno de la provincia de San Luis y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).



El vuelo de hoy iba a ser Buenos Aires – San Luis – Mendoza pero no llegaron los papeles de la negociación entre el gobierno y la ANAC, ya que el acuerdo no es de manera directa entre las provincias y la aerolínea. “La ANAC es la que nos tiene que dar la autorización para poder realizar el vuelo y esa autorización no nos llego” indicó Marsicano.



Existe una posibilidad de que el vuelo sea reprogramado para mañana, ya que la empresa está intentando acelerar el proceso con el ANAC, aunque por el momento ha sido reprogramado para la próxima semana.