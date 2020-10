El intendente Orozco y la ministra Nadal cerraron el Mes del Cáncer de Mama en Uspallata

Los funcionarios se encontraron este viernes en el distrito de Las Heras, que hoy cumple 68 años, para asistir al acto de aniversario, recorrer el Móvil Ginecológico y visitar el Hospital Dr. Luis Chrabalowski.

En el marco del 68° aniversario del distrito lasherino de Uspallata, en el que el intendente Daniel Orozco visitó la villa cordillerana, y en compañía de la ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal, ambos funcionarios dieron este viernes cierre al mes de prevención de cáncer de mamá, recorriendo el Móvil Ginecológico que durante dos semanas visitó cinco distritos del departamento, junto a una serie de operativos sanitarios que la comuna organizó al respecto.

Con una recorrida por el móvil sanitario y por el Hospital Dr. Luis Chrabalowski, los funcionarios dejaron en claro la necesidad de no descuidar los controles rutinarios de otras enfermedades, más allá de la situación de pandemia.

La ministra Nadal dedicó unas palabras para saludar a los uspallatinos en su aniversario y agradeció la participación de las mujeres lasherinas en los operativos realizados en la marco del Mes de Prevención del Cáncer de Mama. “Hoy lo acompaño al intendente, trabajando juntos como lo estamos haciendo a lo largo de todo el departamento, instalando servicios de salud, no sólo vinculados con el coronavirus, sino también en otros aspectos esenciales como es el cuidado de la salud de la mujer, especialmente en este mes de sensibilización del cáncer de mama, acercando servicios a las mujeres, en prevención y cuidados”, manifestó. La doctora subrayó que si bien hoy los hospitales están más dedicados a la pandemia, como el hospital Chrabalowski “donde el equipo ha hecho una transformación muy importante para estar preparados en la atención de casos de coronavirus, el trabajo en conjunto y coordinado con los municipios es lo que le da a esta provincia la característica de alta institucionalidad, el que podamos trabajar desde todos los espacios en beneficio de la gente”, sintetizó.

Del mismo modo, el doctor intendente Orozco remarcó la necesidad de no dejar de ser responsables en todos los aspectos: “Estamos con un aislamiento preventivo y social con responsabilidad, está en cada uno de nosotros el compromiso para cuidar a nuestra familia y comunidad. Con este camión que recorrió varios distritos de Las Heras y que hoy está atendiendo en Uspallata, recordamos que es importante no descuidar el resto de las patologías, que no hay que tener miedo de concurrir a los consultorios, los controles de las otras enfermedades no pueden dejarse de lado”.

Acto por un nuevo año de vida de Uspallata

Se realizó en el kilómetro 0 de la villa cordillerana, encabezado por el intendente Daniel Orozco, la reina de la Vendimia 2020, Candela Ávila (nacida en la localidad) y autoridades de Gendarmería, del Ejercito, del Hospital Dr. Luis Chrabalowski, funcionarios municipales, además de vecinos.

En el acto por el 68° aniversario de Uspallata se izó la bandera nacional en la plazoleta ubicada en Ruta 7 y Ruta 52, al compás del clásico “Aurora”, interpretado por un trompetista, y se entonó el himno nacional con versión instrumental grabada por la Orquesta Estable Municipal y la Orquesta Juvenil.

Luego se realizó la entrega de premios a los ganadores del Concurso de Fotografía y Audiovisual, propuesto por el municipio para este aniversario del distrito lasherino, del que participaron 54 vecinos y resultaron ganadores ocho, que recibieron sus premios de mano del intendente Orozco. Ellos son: María Bastian y Milagros Rocío Tejerina (en video); Inés Moya, Gianfranco Munafo, Bruno Sosa, María Astorga, Juan Manuel Pesle y Julián Argüello (en fotografía) quienes obtuvieron de premio tablets, antenas satelitales de televisión y excursiones de la ruta sanmartiniana.

“Este es un lugar muy especial, es una tierra muy amada, eso quedó claro con los premios que estuvimos entregando por el concurso de foto y video. Los vecinos participaron con sus fotos que representan la belleza del lugar, la cultura, la historia, el amor que sienten por su terruño. Hoy lo más importante de todo es volver a convivir con ellos, en el tiempo de pandemia estamos a la distancia, pero con un saludo especial a este pueblo que ha hecho de esta tierra un lugar para vivir, donde desarrollarse y el que nos enorgullece”, reflexionó Orozco al cierre del acto protocolar.

Fotos Gentileza Prensa Municipalidad de Las Heras.