Se abre el mercado para los vinos argentinos en Reino Unido

El reciente anuncio del Gobierno Británico, en relación a los aranceles que pagarán los vinos europeos, generará efectos sobre la posición competitiva de Argentina en ese mercado

Como consecuencia de las medidas vinculadas al Brexit, resulta muy auspicioso para la exportación argentina que, desde hace unos años viene consolidando su posición competitiva en ese mercado, a pesar de los elevados aranceles relativos a los vinos europeos.

Según el Centro de Estudios Económicos de Bodegas de Argentina (CEEBA), el mercado británico importó en los últimos doce meses cerrados en julio de 2020 un total de 1.343 millones de litros y 4.022 millones de dólares, resultando de ese modo un precio promedio total de 3 dólares por litros. El promedio ponderado de todos los aranceles cobrados significó un 3,9% sobre ese total.

El principal origen de los vinos es de los países europeos donde los principales exportadores representan el 63% del valor total. A su vez, los países del Nuevo Mundo, que ya cuentan con preferencias arancelarias (Chile y Sudáfrica), participan del 9% del total importado.

Los países que más tienen para ganar gracias a esta decisión del gobierno inglés son los países del Nuevo Mundo, sin preferencias que en los últimos doce meses exportaron por un total de 884 millones de dólares. En ese grupo están los vinos argentinos que facturaron 124 millones de dólares.

Previo a la pandemia, fueron los vinos europeos los que mostraron una expansión gracias a condiciones cambiarias mientras que ahora pueden sufrir una merma considerable en un mercado que es muy abierto a vinos de todo el mundo.

Si se observa la importación discriminada por tipo de vino, claramente el mayor volumen es de vinos fraccionados aunque también es la que más ha disminuido en los últimos años como consecuencia de la caída de consumo en el mercado británico, pero además, por una sustitución con la importación de vinos a granel que se fraccionan en el Reino Unido y luego son despachados al mercado interno y a la exportación, especialmente a países europeos, modalidad que seguramente también sufrirá un impacto negativo luego de la aplicación del Brexit.

En tanto la menor participación corresponde a vinos espumantes cuya importación total se ha mantenido relativamente estable en los últimos años.

Tal cual muestran los gráficos, los vinos fraccionados tranquilos provienen mayoritariamente de los países europeos, en especial de Francia a quien siguen los vinos italianos. En los últimos años han mostrado cierto crecimiento mientras que ha existido una importante caída de vinos del Nuevo Mundo tanto “Con cómo Sin” preferencias arancelarias.

Es de destacar la caída de aquellos que han gozado del beneficio porque lo han hecho con arancel 0, lo cual indica que no ha sido atractivo el mercado o que no han tenido ventajas competitivas. Es allí donde parece radicar la posibilidad de expansión de los vinos fraccionados argentinos que sí han mostrado expansión en los últimos años sin gozar de preferencias.

En cuanto a los vinos espumantes se trata de un mercado casi totalmente dominado por los europeos, especialmente franceses e italianos con una sustancial caída de los primeros y el consecuente aumento de los de Italia de la mano del Prosecco.

No parece haber allí oportunidades muy importantes frente al cambio anunciado por el gobierno británico y puede haber una caída de importaciones sin que los países del Nuevo Mundo puedan captar un sustancial mercado gracias a la mejora arancelaria.

Por último, el mercado de vino a granel está dominado por exportaciones de países del Nuevo Mundo y en especial de aquellos que no gozan de preferencias arancelarias. Este mercado se expandió gracias a la importación para fraccionar allí ahorrando así costos de transporte, pero habrá que ver cuál es el impacto definitivo de la medida por cuanto luego se exportaban fraccionados al continente europeo y es posible que ahora pierdan ventajas arancelarias para hacerlo. Entre Australia y Estados Unidos concentran el 57% del valor importado en los últimos doce meses.

Los vinos argentinos pasaron de tener un share total del 1,7% al 3,3% en volumen en los últimos cinco años y del 1,9% al 3,1% en valor en el mismo periodo y en la crisis de la pandemia es uno de los pocos países que ha mostrado crecimiento en el valor total exportado.

La principal expansión la tuvo en vinos espumantes y granel mientras que mostró una fuerte caída en vinos fraccionados como consecuencia de las medidas restrictivas para el “on trade” donde tienen mayor penetración estos vinos argentinos.

Sin lugar a dudas, la medida implementada por Reino Unido en relación a la exportación de vinos europeos, producirá el efecto de una caída de importación de vinos del continente que será parcialmente sustituida por vinos del Nuevo Mundo y en especial de los países que no contaban con preferencias arancelarias pues se supone que aquellos que las tenían ya habían jugado con esa diferencia competitiva.

“Entre los vinos que se benefician están sin dudas los argentinos, pues mostraron una gran capacidad competitiva gracias a una buena relación cambiaria y el posicionamiento de los vinos fraccionados en franjas de precios más elevadas. Competían en precios con vinos europeos italianos y españoles y ahora con menos arancel pueden colocarse vinos de precios algo menores y ganarles espacio a éstos dado que el mercado inglés es un mercado de precios promedio relativamente bajos comparados con el resto de los principales países importadores mundiales”, comentó Patricia Ortiz, presidente de Bodegas de Argentina.