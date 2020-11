Todo lo que hay que saber sobre el CyberMonday 2020

El CyberMonday, junto con el Hot Sale, son los dos eventos de comercio electrónico más grandes del país organizados por CACE, Cámara de Comercio Electrónico.

Esta nueva edición del CyberMonday será el lunes 02, martes 03 y miércoles 04 de noviembre, donde más de 800 empresas y marcas líderes, realizarán importantes descuentos en miles de productos y servicios en las categorías Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y Belleza; Automotriz; Bebés y Niños y Varios; para todas aquellas personas que realicen sus compras en forma online.

Objetivo de CyberMonday:

Que cada vez más usuarios accedan gracias a CyberMonday a productos y servicios en 10 categorías de más de 800 marcas, de una manera fácil, cómoda y segura. Este año se suma una nueva sección con la posibilidad de donar online.

Este tipo de iniciativas ayudan a desarrollar el comercio electrónico y los consumidores están cada vez más satisfechos con las compras online.

Web oficial: para consultar las páginas web adheridas

www.CyberMonday.com.ar

Novedades en la web:

-Mega Ofertas: Serán más de 8.000 beneficios especiales y promociones únicas, que tendrán por objetivo acercar a los consumidores oportunidades imperdibles. Estas ofertas se podrán encontrar en la web durante todo el evento.

–MegaOfertas Bomba: Se realizará una vez por día, durante los tres días de evento y se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías. Las MegaOfertas Bomba estarán disponibles sólo por una hora y/o hasta agotar stock.

-Horas sorpresa: Integrarán ofertas y promociones agrupadas por categorías. Las mismas tendrán una hora de duración y aparecerán durante distintos momentos del día. El evento contará con 10 Horas Sorpresas, una por categoría.

-Solidaridad: Esta es la nueva categoría de la edición 2020 que estará disponible durante los 3 días de evento. Se generó para brindar a los usuarios la posibilidad de aportar su “granito de arena” en la causa con la que se sientan más identificados. Participarán del evento 6 grandes ONG y Asociaciones Civiles de alcance nacional que abordan problemáticas como Salud, Niñez, Hambre, Comunidades Vulnerables, problemáticas de Vivienda y problemáticas Sociales.

-Nueva sección “Tus Favoritas”: Los usuarios podrán guardar las Mega Ofertas que más les gusten, para no perderlas de vista y poder volver a ellas cuando deseen.

-Nueva sección “Tu actividad”: los usuarios podrán visualizar todos sus clicks en un solo lugar

Categorías:

Este año, el evento cuenta con 10 categorías de productos:

Electro y Tecno

Viajes

Muebles, Hogar y Deco

Indumentaria y Calzado

Deportes y Fitness

Alimentos y Bebidas

Cosmética y Belleza

Automotriz

Bebés y Niños

Varios

Empresas participantes:

En esta edición contamos con más de 800 empresas, un 46% de empresa más que CyberMonday 2019.

Plazas

Son más de 161 empresas del interior las que se suman a la acción de este año.

Respecto del CyberMonday 2019 es un 40% (empresas del interior 2019: 115) más las empresas del interior que participan.

Fiscalización

El sistema de fiscalización de ofertas es un procedimiento desarrollado en conjunto con la Facultad de Cs Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) – Carrera Sociología.

Será fiscalizada una muestra aleatoria de las empresas participantes permitiendo establecer el descuento promedio del evento, así como contribuir con las buenas prácticas de oferta-demanda online.

Trabajan en conjunto con la Universidad de Buenos Aires desde hace 6 ediciones para ofrecer una buena experiencia de compra. Como todos los años, la CACE apuesta a llevar adelante la fiscalización de forma correcta garantizando una excelente experiencia para el usuario.

Números de eCommerce en Argentina

El comercio electrónico en Argentina registró un crecimiento en facturación del 106% en el primer semestre del año, en comparación con mismo semestre del 2019. Además, se observa un incremento del 30% en órdenes de compra y un 63% en unidades vendidas. Estas cifras surgen del Estudio MID de Comercio Electrónico que realiza Kantar para la CACE cada año.

Números de Hot Sale 2020

El evento alcanzó una facturación de más de $19.380 millones de pesos argentinos. Esto equivale a $269 millones de pesos por hora y $4,48 millones de pesos por minuto, un crecimiento de 128% respecto al año anterior. Durante las 72 hs del evento se vendieron 6,3 millones de productos a través de más de 3,5 millones de órdenes de compra (69% más que en Hot Sale 2019). El ticket promedio fue de $5.523, 35% más que en 2019.

1 de cada 10 usuarios realizó compras online por primera vez durante el aislamiento.

2 de cada 10 órdenes de compra provinieron de nuevos clientes, lo que se tradujo en un incremento de demanda para las tiendas, que debieron adaptarse a nuevos volúmenes y tiempos.

Al cerrar la compra ¿Cómo aprovechar al máximo el CyberMonday?

Antes de la compra

Registrarse en el sitio de CyberMonday para estar entre los primeros en recibir novedades.

Seguir las cuentas oficiales de Instagram, Twitter y Facebook para estar al tanto de las últimas novedades y ofertas del evento.

Corroborar con qué medios de pago tenés facilidades en cuanto a la financiación de tu compra (por ejemplo, posibilidades de pagar en cuotas con y sin interés).

Por seguridad, acceder a las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio de CyberMonday.

En caso de eya se hayancontrar un producto de interés, comprarlo en el momento. Si se decide volver más tarde, muy probablemente vendido. Las ofertas, en muchos, casos tienen stock limitado.

Es importante organizarse: para lograr el punto anterior, armar previamente un listado de productos que le gustaría adquirir durante el CyberMonday y utilizarlo para organizar las compras.

Si se elige un medio de pago en efectivo para abonar la compra, realizarlo cuanto antes para que el envío no se demore.

Analizar las opciones de envío disponibles y los tiempos de entrega antes de finalizar la compra. Estas opciones pueden variar dependiendo del producto que se compre y de la zona geográfica en la que se encuentre el internauta.

Hacer un correcto seguimiento del pedido. Anotar el número de pedido y el código de seguimiento de envío al momento de cerrar la compra que servirá para rastrear el paquete.

Verificar las políticas de cambios y devoluciones de cada tienda para conocer las opciones si no se está conforme con el producto.

En caso de algún inconveniente en la compra, comunicarse directamente con la empresa en cuestión para que los ayude a resolverlo.

Medidas de seguridad al realizar una compra

Para evitar cualquier inconveniente a la hora de realizar una compra por internet, vale la pena tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Siempre ingresar a las empresas adheridas al evento a través de la web oficial de CyberMonday : esto asegura que no es una página falsa

Qué mirar en la pantalla

En la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, tenés que encontrar un candado amarillo. Esto significa que el sitio web que estás visitando es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

la URL de la página empieza con https://, estás en una página segura; si la URL empieza con http://, la página no es segura.

Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, podés estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

Datos del vendedor

Hay que mirar la información de contacto, ya que si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable.

Menciones legales: el editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. Ya que sino, se lo considera un sitio ilegal.

Prácticas a tener en cuenta

Verificar que la URL sea correcta.

Siempre una excelente práctica es la de escribir directamente la url en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos.

A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar tu compra en otro sitio.

Llevar un registro escrito de las transacciones, es una práctica muy buena. Así se conserva la información que el establecimiento remita acerca de tu compra así como el nombre, datos del negocio y los términos legales de tu compra. Como precaución, conserva esta información hasta que termine el período de garantía del producto.

Redirecciones: No es raro que un sitio web no confiable redirija al internauta hacia sitios chinos y norcoreanos. Este tipo de sitios no tiene ningún valor.