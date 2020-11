Lucas Vicino logró su mejor resultado en el TC Mouras

El piloto mendocino culminó quinto la final disputada en La Plata. Fue un estupendo estreno con el Chevrolet del Dole Racing.

El autódromo de La Plata significó para el mendocino Lucas Vicino un esforzado trabajo para ser competitivo en el TC Mouras, en la fecha que marcó su regreso a la categoría tras el parate obligado por haber contraído Covid-19.

Tras las dos primeras jornadas, donde el auto funcionó de manera óptima y eso lo hizo ser regular en los entrenamientos y la clasificación; llegó el momento de la serie y la final.

El piloto oriundo de Maipú avanzó dos puestos en la segunda batería, lo cual le permitió culminar cuarto con el Chevrolet del Dole Racing.

En la competencia definitiva largó desde la séptima posición y en base a un muy buen ritmo logró avanzar algunas posiciones, para ubicarse quinto y así recibir la bandera a cuadros, en la carrera que vio como ganador a Marcos Castro.

“Terminamos el fin de semana con mi mejor resultado en la categoría y eso me deja con tranquilidad, aunque podríamos haber estado un poco mejor en la clasificación y seguramente peleábamos por el podio. En la serie y la final el rendimiento del auto fue bárbaro y por eso pudimos estar entre los mejores. Me vuelvo muy feliz a Mendoza y pensando en terminar de la mejor manera la temporada y sumar experiencia para encarar el 2021 de la mejor manera. Fuerte abrazo para el equipo, mis sponsors y principalmente mi familia que siempre me banca”, manifestó Lucas, quien con 100.5 unidades ocupa la posición 24 en la temporada.

La próxima fecha (octava) será el fin de semana del 29 de noviembre, nuevamente en el autódromo de La Plata.