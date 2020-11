Vacuna rusa: Najul pide explicaciones en el Congreso

La diputada nacional por la UCR Claudia Najul presentó un pedido de informe para conocer detalles del proceso de investigación y ensayos clínicos que ha atravesado la vacuna Sputnik V.

En medio de la polémica por la compra anticipada del gobierno argentino de 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, la diputada nacional Claudia Najul, junto a un nutrido grupo de legisladores que la acompañaron, presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo.

“Hay una constante en este Gobierno: juegan a las escondidas, le escapan a la transparencia. Piensan que administran un club de amigos y no un estado soberano. No publicitaron las compras directas de insumos que se hicieron para equipar a los hospitales y ahora entregan información a retazos sobre una vacuna que aún no completó la fase 3”, puntualizó Najul.

El proyecto que ya ingresó a la Cámara de Diputados solicita datos concretos sobre el proceso de investigación y ensayos clínicos que ha atravesado la vacuna Sputnik V, si se han registrado efectos adversos en voluntarios y qué publicaciones científicas avalan a la misma.

Además, Najul solicitó la presencia de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti para que explique a los legisladores estas cuestiones, incluido su viaje oficial a Rusia en los últimos días.

“Dar fechas de vacunación sin tener información fehaciente como respaldo es de una irresponsabilidad tremenda. El Gobierno pretende tapar su desorientación vendiendo esperanzas a los argentinos. Tenemos la obligación de pedir explicaciones y ellos de darlas”, cerró Najul.