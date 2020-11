Trabajadores del turf tomaron el Hipódromo de Mendoza

El agua llegó al río. El hipódromo de Mendoza tomado. Se pide por el retorno de las carreras (o sea, el trabajo).

Con el hastag elturfestrabajo se conoció una carta abierta a las familias del turf mendocino que señala:

En vistas de las 4 manifestaciones llevadas a cabo por la Gran Familia del Turf desde el mes de Agosto, solicitando el regreso de la Actividad que está inhabilitada desde el mes de Marzo, generando la imposibilidad de trabajar a cientos de familias, lo que ha llevado a varias de ellas a situaciones de vulnerabilidad no sólo económica sino también sanitaria, ya que algunas de ellas han sido excluidas de sus obras sociales.

Luego de haber recibido por parte de Señor Vicegobernador el compromiso de autorizar el regreso de la actividad Hípica el día 28 de Octubre, al no haber sido publicado en el boletín oficial, ni en la Separata Covid la resolución correspondiente, y no habiendo lógica sanitaria ni epidemiológica que argumente esta situación en la que nos encontramos inmersos, damos por entendido que nuestro reclamo ha sido desatendido una vez más.

Dada esta extremada situación de abandono que estamos transitando, hemos tomado la decisión de realizar una nueva manifestación el día Miércoles 4 de Noviembre a las 10 Hs. en el Corredor del Oeste y Armani de Godoy Cruz.

Pedimos disculpas a todos los ciudadanos que se vean perjudicados por esta medida, sepan que no es nuestra intención ocasionar molestias, pero no nos dejan otra opción.

Otras opiniones de la gente del turf expresadas en las redes sociales : tampoco nunca s ele puso un plan en la mesa al gobierno de juego online o por agencias,, insentivos de recaudacion, nunca hubo un plan para presentar,,, viene por ahi el problema, sin recaudacion no hay interes,,,,,

Con el regreso confirmado de la actividad en Tucumán y Entre Ríos, la hípica de Mendoza busca la reactivación urgente de la misma. Miles de familia llevan sustentó a su hogar en base a las carreras, directa e indirectamente.

Una palabra autorizada es la de Sebastián Cutugno que en su Alma burrera escribe:

s increíble, sacado de una película marciana. Una pesadilla, pero real. Tener que anunciar que gran parte del stud El Principiante se muda a San Juan para tener la posibilidad de competir suena aterrador y, sobretodo, pone el alerta de lo que puede suceder (ya está sucediendo en el turf mendocino.”Nosotros.comenzamos con esto de los caballos no hace tanto tiempo. Burreros de toda la vida nuestra ilusión era (y es, no se trata de un negocio) ver correr nuestros animales, disfrutar los mates y los asados stuceros, sembrar y cosechar amigos y disfrutar el maravilloso mundo de las carreras”, nos cuenta con bronca y dolor Luis Pelayes, uno de sus propietarios. Luis Márquez, su socio, agrega “a mi me trajo él y el ambiente me atrapó. Ninguno de nosotros vivimos de esto, al contrario, nos sentimos orgullosos de poder ser una fuente de trabajo para mucha gente que trabaja con nosotros” (en realidad esto es lo que no entienden nuestros gobernantes, que el turf es trabajo, una gran industria sin chimeneas, esto lo agrega Alma Burrera)”El tema (retoma Luis Pelayes) que nuestro cuidador Juan Marcelo Olmos se puso en contacto con integrantes de la Comisión de Carreras) para estudiar la forma de poder competir en las próximas reuniónes (tres de aquí a fin de año, el 15 de noviembre la primera) y nos otorgaron 8 boxes ubicados en los mil tres para mudar nuestros caballos para allá””Lo charlamos con Pelayes y se tomó una decisión: la semana próxima nos mudamos al hipódromo Rivadavia y allí haremos base para ir al Aniversario de Río Cuarto el 27 de noviembre. Con la tropilla se van Olmos y “Nino” Quinteros””Nos duele, pero los propietarios queremos ver correr nuestros caballos y los profesionales trabajar. Aquí no parece cercano el retorno de las carreras y, con mucho dolor, tenemos que dar este paso. De parte nuestra agradecer la predisposión de los todos los integrantes de la Comisión de Carreras, que nos abrieron las puertas de su casa. Un gracias muy sincero y ojala el regreso sea pronto”