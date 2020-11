“La pelota no se mancha”, la frase célebre de Maradona cumple 19 años

10 de Noviembre de 2001: Diego Maradona es homenajeado en la cancha de Boca con un partido en el que participan numerosas figuras argentinas y mundiales.

Diego, en un discurso, pronuncia su célebre frase: “La pelota no se mancha”.”El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo, porque se equivoque uno, no debe pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero, pero la pelota no se mancha”.

También un 10 de noviembre, pero de 1996: En la victoria de Boca sobre Unión de Santa Fe por 2 a 0 (goles de Hugo Romeo Guerra y Fernando Cáceres), debutó en Primera División, Juan Román Riquelme, para muchos, el máximo ídolo de la historia del club de la Ribera. Llegó proveniente de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y ya en su primer partido en la Bombonera logró ser ovacionado por “La 12”.