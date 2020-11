Autoridades del futbol de salón hicieron público un agradecimiento al Gobernador de Mendoza

FEFUSA, la Federación Mendocina de Fútbol de Salón hizo público un comunicado que señala: Atento a la habilitación de la práctica deportiva tal como se menciona en el artículo 7 inciso C del nuevo decreto provincial, las autoridades de las principales federaciones, ligas y asociaciones de la provincia (atletismo, futsal, rugby, hockey césped, basquet, patín, fútbol) agradecen al señor gobernador Rodolfo Suárez, la pronta respuesta a la nota presentada el último viernes y celebran la posibilidad de que el deporte vuelva a tener el lugar que se merece. El decreto habilita las prácticas deportivas en lugares públicos y privados, obviamente respetando los protocolos existentes.

Sr Gobernador

Provincia de Mendoza

Dr. Rodolfo Suarez

Su despacho

Las federaciones, asociaciones y uniones firmantes de este documento, atento a la

pronta respuesta brindada por Ud., en el decreto DECRETO N° 1401 de la Provincia de

Mendoza del 10 de noviembre de 2020, donde en su artículo 7, inc c establece la

autorización de “ c) La práctica de deportes en canchas públicas o privadas, sin presencia

de público.”, agradecen y festejan la comprensión manifestada por Uds. al permitir a

deportistas que integran estas Asociaciones realicen sus prácticas deportivas, por

entender que con dicha medida se contiene, fortalece a gran parte de la sociedad sin

dejar de mencionar la vida institucional de los clubes. Así mismo, le hacemos saber que

estas instituciones realizarán los esfuerzos necesarios para el cabal cumplimiento de los

protocolos oportunamente presentados y gestionados en coordinación con pautas

sanitarias de índoles provinciales y nacionales.

Entidades deportivas que se adhieren con las firmas de sus titulares:

Asociación Mendocina de Atletismo, Asociación Mendocina de Balonmano (Alejandro Rossi), Asociación Mendocina de Hockey sobre Césped (Daniel Marcellini) , Asociación Mendocina de Atletismo (Beatriz Barbera, vicepresidente), Asociación Mendocina de Patín (José Innella), Federación de Básquet de la Provincia de Mendoza (Ricardo Oyarce) ; Federación de Futbol de Salón (Héctor Ortiz), Federación Mendocina de Voleibol (Celia Montarulli), Liga Mendocina de Futbol (Carlos Suraci) y la Unión de Rugby de Cuyo (Andres Ramos).