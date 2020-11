Concejales proponen ordenanza para estacionamiento de bicis en San Luis

El Interbloque San Luis Unido le presentó al intendente Ponce un proyecto de ordenanza para instalar estacionamientos de bicicletas en paseos, plazas, edificios públicos municipales y en otros espacios de la ciudad.

La iniciativa es impulsada por el Interbloque San Luis Unido, tras numerosos pedidos de vecinos y trabajadores para incluir espacios para estacionar este medio de transporte y por la necesidad de apostar a la movilidad sustentable en tiempos de Covid-19.

El texto completo del proyecto presentado:

AL PRESIDENTE DEL

H. CONCEJO DELIBERANTE DE

LA CIUDAD DE SAN LUIS

SR. CARLOS PONCE

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de remitirle para su tratamiento y sanción del PROYECTO DE ORDENANZA, que ESTABLECE LA INSTALACIÓN DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, PLAZAS, PASEOS, PARQUES LINEALES Y VEREDAS DONDE FUNCIONEN LUGARES DE USO PÚBLICO COMO CENTROS DE SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, TRANSPORTE Y COMERCIO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS.

Sin otro particular, saludamos a Usted.-

INTERBLOQUE SAN LUIS UNIDO

Firmas digitales según Resolución N°18-HCD-2020

PROYECTO DE ORDENANZA

ESTABLECER LA INSTALACIÓN DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, PLAZAS, PASEOS, PARQUES LINEALES Y VEREDAS DONDE FUNCIONEN LUGARES DE USO PÚBLICO COMO CENTROS DE SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, TRANSPORTE Y COMERCIO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE SAN LUIS

VISTO:

La Ordenanza V-0346-2015 (2559-94). La solicitud de vecinos que demandan más espacios para estacionamiento de bicicletas. La utilización cada vez más frecuente de medios de circulación más sustentables con el Medio Ambiente, y;

CONSIDERANDO:

Que el problema de no contar con un sistema integrado de estacionamiento de bicicleta conlleva no sólo a una falta de seguridad para los usuarios, sino además un deterioro del medio ambiente urbano, al tener que improvisar, amarrar o encadenando la bicicleta con postes de la luz o incluso árboles. Ocupando el espacio público de manera ineficiente, incluso dañando los rodados.

Que es un componente vital dentro de cualquier política de planificación inclusiva, y su presencia es clara señal del compromiso de las autoridades con el creciente número de ciudadanos de todas las edades que se mueven en este vehículo. La ubicación de facilidades para estacionar bicicletas en lugares aptos y a mano es una buena medida para estimular un mayor uso de la bicicleta como modo de transporte. Los ciclistas quieren dejar sus bicicletas lo más cerca posible de su lugar de destino. Y es precisamente en esta relación “puerta a puerta” que la bicicleta tiene ventajas en distancias cortas sobre otros modos de transporte.

Que uno de los principales obstáculos para que aumente el uso de la bicicleta como medio de transporte es la falta de estacionamientos seguros. Los ciclistas no sólo necesitan rutas buenas, directas, cómodas, atractivas y seguras, sino también facilidades para estacionar sus bicicletas de manera segura y ordenada, en lugares apropiados. Es difícil encontrar cifras fidedignas acerca de la cantidad y el valor de las bicicletas robadas, una política de estacionamiento para bicicletas ayudaría aumentando la seguridad de los ciclistas.

Que la iniciativa de establecer espacios de estacionamiento va a dotar a la ciudad de un fuerte rasgo de seguridad e inicio de pacificación del tránsito, promoviendo una mejora en la calidad de vida urbana y ambiental, impulsando el uso de bicicleta como Sistema de Transporte Público.

Que la implementación de espacios de estacionamientos para bicicletas permite mejorar la fluidez del tránsito de la ciudad, habilita a los ciudadanos a practicar y usar la bicicleta y concebirla como un medio de movilidad urbano económico sustentable, amigable con el medio ambiente, saludable y rápido.

Que la Ordenanza V-0346-2015 (2559-94) establece en el Art.1º ¨déjase establecido para el estacionamiento de bicicletas y/ motocicletas los primeros 12 mts, de cada cuadra, en el sentido de su circulación a partir del cruce peatonal y la falta de espacios de estacionamiento para bicicletas tanto en lugares público como privados¨pero que los mismos en su mayoría son utilizados por motocicletas y se han vuelto insuficientes.

Por todo ello;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Artículo 1º.- ESTABLECER espacios de estacionamiento para bicicletas en edificios públicos municipales, plazas, parques lineales y espacios verdes en el centro de la ciudad de San Luis.

Artículo 2º.- AUTORIZAR al Poder Ejecutivo Municipal a que realice los convenios correspondientes para que se establezcan estacionamientos para bicicletas donde funcionen lugares de uso público como centros de salud, educación, cultura, deporte, transporte y comercio en la ciudad de San Luis.

Artículo 3º.- ESTABLECER que cumplido el artículo 1º se extienda igual reglamentación de implementar espacios de estacionamiento para bicicletas en edificios públicos municipales, plazas, parques lineales y espacios verdes al resto de la ciudad de San Luis.

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo Municipal no podrá cobrar canon por el uso de espacio de público siempre y cuando el estacionamiento sea exclusivos pàra bicicletas y tendrá un plazo de sesenta (60) días para implementar la presente ordenanza.

Artículo 5°.- De forma.-