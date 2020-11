Turismo: piden menos restricciones para el ingreso de turistas a San Juan

Las agencias de viaje manifestaron su preocupación por el requisito del PCR negativo, que dificulta el ingreso de turistas a la provincia y les impide competir como destino, de cara a la temporada de verano.

Con la habilitación gradual del turismo interno y las nuevas flexibilizaciones a nivel nacional en materia del transporte terrestre y aéreo, desde la Asociación de Agencias de Viajes de San Juan pidieron al Gobierno menos restricciones para el ingreso de los turistas a la provincia.

El presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Ariel Giménez afirmó que el requisito del PCR negativo es un obstáculo. “Al momento de competir con otras provincias, no se puede. Mendoza no está pidiendo ningún test y ningún requisito”, dijo a medios locales.

“Llevamos prácticamente un mes haciendo algún tipo de reclamo al Gobierno provincial por el PCR negativo. Ahora con el test de antígenos también. Esto es porque realmente no está ayudando a la venta en las agencias de viaje“, destacó Ariel Giménez.

El empresario del sector turístico apuntó que estas medidas no benefician las ventas y la competitividad con otras provincias que sí facilitan el ingreso de personas. “Por ejemplo, aquellas agencias receptivas que salen a buscar turistas para que vengan a la provincia lo que está generando esta medida es que sea un requisito más el que tiene que tener el pasajero para conocer San Juan. Al momento de competir con otras provincias, como puede ser Mendoza, no se puede. Mendoza no está pidiendo ningún test y ningún requisito para el ingreso. Solamente el control de temperatura y una especie de permiso de circulación”.

Requisitos para ingresar a San Juan

A partir del pasado 2 de noviembre, el Gobierno dispuso un nuevo protocolo para el ingreso y permanencia en la Provincia, a través del Decreto Acuerdo N° 69-2020.

Toda persona interesada en ingresar a territorio provincial, vía terrestre o aérea y en cualquier medio de transporte, tiene obligación de presentar en los controles policiales dispuestos como “Corredores Sanitarios Seguros” un examen de diagnóstico de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) “no detectable” o “negativo” de COVID-19, o un Test Rápido de Detección de Antígeno Panbio Covid 19 Ag, ambos, de hasta setenta y dos (72) horas previas al momento del ingreso.

Fuente: El Chorrillero