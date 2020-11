San Luis: Denuncian que un joven murió de Covid-19 sin ningún tipo asistencia médica

Esta mañana se conoció la muerte de Horacio Cejas, un joven de 25 años, operador de Radio de Cadena de Noticias. El joven se había realizado el hisopado en el Hospital del Sur, aparentemente en un test rapido le dio positivo y lo enviaron a la casa indicandole que se comunicarian con él sistema pero nunca se comunicaron. Murió sólo sin ningún tipo de asistencia. Uno de sus compañeros de trabajo hizo una denuncia pública de lo ocurrido.

“Hace algunas horas me comunicaron el fallecimiento de mi amigo y compañero de trabajo HORACIO CEJAS, con quien compartíamos junto a Leticia Cadelago y Juan Garces, el programa La Tarde Cadena de Noticias, era un joven de 25 años, un gran profesional con la vocación plena de aquellos que hacemos radio toda la vida, un joven como pocos de los que he visto trabajar en los medios, el Contrajo Coronavirus, era una persona con una importante obesidad, solo le dijeron que tenia Covid 19 y lo mandaron a encerrarse en su casa, sin ningún tipo de monitoreo, sin ningún tipo de contacto por parte de SALUD, sabiendo la patología que tenia y que era una bomba de tiempo,, nadie mas que los familiares, amigos y compañeros lo ayudaban. Hasta anoche estaba sin gusto, sin olfato, dolorido pero bien, hoy su familia lo llamo y no respondió, fueron a su casa y estaba muerto, solo algunos vecinos escucharon gritos pero no dieron importancia, era el pidiendo auxilio porque no podía respirar, quizás si Horacio hubiese estado, monitoreado , asistido y acompañado cerca de un respirador estaría con nosotros, si le hacen llegar este mensaje a la señora Zangla o al Gobernador se los voy agradecer.- Pablo Juarez dni 24526076 Cadena de Noticias .-“