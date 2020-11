Aún sin jugar mal, Godoy Cruz sigue perdiendo, esta vez lo venció River

Tercera derrota consecutiva de Godoy Cruz. River Plate aún dando la ventaja de no contar con seis titulares lo venció por uno a cero. El Tomba desperdició un penal que atajó el arquero Bologna.

G

Godoy Cruz sigue sin levantar cabeza, la racha adversa se extiende desde el campeonato anterior y en este, de tres partido jugó perdió los tres y apenas convirtió un gol.

La “idea” futbolística de Diego Martinez se entiende, intenta el buen juego, pero adelante no lastima y como pasó en los dos partidos anteriores aunque genere no convierte, es lo que le pasó esta vez frente a River, la mala noche fue de Badaloni, no solo porque desperdició un penal, muy frontal a la pelota su intención fue adivinada por el arquero Bologna, que aún adelantándose evitó la conquista bodeguera, y antes del gol de River tambien Badaloni desperdició otra al adelantarsele la pelota.

El gol de River llegó a través de un buen centro que aprovechó el juvenil Girotti que solo hacía minutos que estaba en la cancha, arrojándose de palomita pudo batir a Bolado que había reemplazado a Ibañez que debió salir por una lesión.

River pudo aumentar, tampoco hubiera extrañado si el Tomba pegaba uno e igualaba frente al equipo de Marcelo Gallardo que dio el handicap de no contar con 6 titulares, un equipo “remendado” por que las citaciones de jugadores a las distintas selecciones por la doble fecha de eliminatorias y lesiones tuvo que armar un equipo de emergencia y le salió bien: se quedó con los 3 puntos.

Sintesis:

Godoy Cruz: 0

Ibañez, Leonel González, Pérez, Herrera, Ferrari, Ojeda, Manzur, Elías, Bullaude, Lomónaco, Badaloni. DT: Diego Martinez / Cambios: Goñi x Herrera, Bolado x Ibañez, Pizarro x Manzur, Matías Gonzalez x Bullaude y Burgos x Lomónaco.

River Plate: 1

Bologna, Casco, Sosa, Pinola, Angileri, Ponzio, Pérez, Ferreira, Alvarez, Pratto, Suárez. DT: Marcelo Gallardo / Cambios: Carrascal x Ferreira, Rollheiser x Alvarez, Girotti x Prato, Zuculini x Pérez.

El gol: ST: 30: Girotti (RP)

Arbitro: Darío Herrera / Estadio: Malvinas Argentinas

El próximo compromiso del Tomba será el lunes 23 del corriente otra vez de local, frente a Rosario Central.

Acerca de la lesión de Marcelo Herrera – a los 4 minutos de juego salvó un gol pero golpeó con su pierna uno de los postes – según el parte médico tuvo un corte en la rodilla derecha, fue suturado y por suerte no presenta ninguna lesión.