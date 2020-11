ProWine China: las bodegas argentinas presentes en la primera feria de vinos realizada en pandemia

Catorce bodegas nacionales se presentaron en la feria de vinos y espirituosas más importante del país asiático que, en un año marcado por el COVID-19, fue presencial y se realizó con mucho éxito.

Se realizó la octava edición de ProWine China, la feria de vinos y espirituosas más importante del país asiático, del 10 al 12 de noviembre en la ciudad de Shanghai. A pesar de las restricciones de movilidad internacional, la feria se desarrolló con éxito bajo estrictos protocolos de seguridad y distanciamiento social, siendo un año más el punto de encuentro para la industria vitivinícola de todo el mundo.

En esta edición, 14 bodegas locales fueron protagonistas en ProWine China producto del trabajo de Wines of Argentina en conjunto con entidades gubernamentales. Las bodegas participantes fueron: Rutini Wines, Huentala Wines, Trapiche, Casarena, Pulenta Estate, Familia Zuccardi, Navarro Correas, Don Cristóbal, Trivento, Kaiken, Finca Las Moras, Bodega Colomé, Los Haroldos y El Esteco.





“Las ferias internacionales son escenarios únicos para mostrarse al mundo, captar nuevas oportunidades y afianzar vínculos comerciales con referentes vitivinícolas internacionales. Por ende, desde Wines of Argentina redoblamos nuestros esfuerzos para asegurar que el Vino Argentino siga marcando presencia. Aún con las limitaciones que representó ser parte de un evento que se desarrolló en un contexto de pandemia, estamos muy satisfechos por los resultados obtenidos”, sostuvo Maximiliano Hernández Toso, presidente de Wines of Argentina.

Esta acción se enmarca en el plan de WofA orientado a generar nuevas oportunidades para sus socios, profundizar vínculos comerciales entre productores nacionales y reconocidos importadores y distribuidores de vino globales, y, asimismo, orientar la estrategia exportadora del sector vitivinícola argentino.

Unos de los objetivos de la institución es potenciar la percepción del Vino Argentino en China, octavo destino de exportación de nuestro producto nacional en el ranking que encabeza Estados Unidos, e incrementar sus ventas y distribución en el país asiático. Para ello, Wines of Argentina desarrolló una nueva campaña de comunicación exclusiva para este mercado llamada Spice up your moments, cuya implementación se está dando en conjunto con una agencia local.