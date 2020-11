“Soporte ventilatorio en pacientes con Covid-19”, nuevo ciclo de webinars de AMProS

La pandemia por Covid-19 ha generado un gran desafío a la respuesta de los servicios de salud, en este contexto, AMProS nuevamente se suma preocupada y comprometida con la sociedad pone a disposición un segundo ciclo de Webinars: “Soporte ventilatorio en pacientes con Covid-19”.

El impacto de la Covid-19 a nivel mundial es un hecho sin precedentes. Muchos países, incluida la República Argentina, han puesto en marcha un sinfín de medidas para evitar la propagación de este virus y contener a la población.

Las repercusiones y los retos varían según los grupos poblacionales. Por ello, AMProS, entidad gremial preocupada y comprometida con la población y sus afiliados, los invita a participar junto a expositores nacionales e Internacionales de sus ponencias en este segundo ciclo de webinars dedicado exclusivamente al “Soporte ventilatorio en pacientes con Covid-19”.

Mediante el link https://landing.ampros.org.ar/soporte-ventilatorio-covid/ podrán inscribirse y ver toda la información relacionada a temática y disertantes. Y a través de la página https://webinar.ampros.org.ar/, podrán ingresar en directo y realizar las preguntas que deseen a partir del miércoles a las 20.

Especialistas analizarán sus experiencias sobre los cuidados, las implicancias clínicas y los desafíos que la pandemia impone. Durante cinco miércoles desde el 18 de noviembre a las 20, con invitación abierta y gratuita para quienes deseen sumarse a esta propuesta, AMProS brindará su aporte a través de conferencias on line.

Está dirigido a profesionales y trabajadores de la salud, periodistas y a la comunidad en general.

Coordinadora: Dra. María Isabel Del Pópolo, secretaria General de AMProS

Organizadores: María Isabel Del Pópolo y Lic. Eduardo Terán

Moderadores: Lic. Eduardo Terán

Primer Webinar. 18/11 – 20 horas. Lic. Francisco Salinas. Rol del Kinesiólogo en UCI. Lic. Franco Ibarra. COVID-19: Cómo nos protegemos.

Segundo Webinar. 25/11- 20 horas. Lic. Bárbara Fradín. Soporte Ventilatorio Invasivo en Covid-19. Lic. Andrés Obregón. Prono revisión en contexto SARS-COV2.

Tercer Webinar. 02/12 – 20 horas. Lic. Gabriel Frankenberger. Propuesta de tratamiento kinésico con oxigenoterapia convencional y CNAF en pacientes Covid-19. Revisión de casos.

Cuarto Webinar. 9/12. Dr. Guillermo Montiel. Soporte ventilatorio no invasivo en insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnica en Covid-19. Quinto Webinar. 16/12. Félix Vidal. Rehabilitación Post Covid-19. Lic. Mercedes Ruffo (San Juan) y Kin. Juan Pablo Molina Ferrada (Chile). Debate e intercambio de experiencia en efectores nacionales e internacionales. Auspicia: Fundación Interdisciplinaria de Profesionales (FUNIP)