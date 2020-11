Alarmante estado del hospital Gailhac

El hospital está inhabitable, “26.000 litros de agua sobrecargan el techo del Gailhac y en cualquier momento ocurre una tragedia”, dijo Claudia Iturbe Secretaria adjunta de AMProS. La fuerte tormenta que azotó Mendoza hace una semana fue impiadosa y agravó la situación edilicia del hospital lasherino dejando áreas inhabilitadas y obligó al personal de salud a reorganizar a los pacientes sobrecargando sectores y habitaciones hasta el hacinamiento de personas con todo el riesgo que ello implica en este contexto de pandemia, explicaron desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud.

Las imágenes son elocuentes. Según el cálculo de un ingeniero de Infraestructura del Gobierno, casi 26.000 litros de agua sobrecargaron la estructura del techo del Hospital Héctor Elías Gailhac desde la tormenta del jueves pasado. Esto podría terminar en tragedia: si colapsa, podrían perder la vida pacientes y trabajadores de la salud, muchos, con más de 30 años de servicio y un compromiso sinigual por la institución. Nadie los oye, incluso, denuncian que a diferencia de otros efectores en los que el Gobierno ha hecho arreglos, para el Gailhac no llega un peso y el hospital se cae a pedazos. Literalmente.

AMProS, ATE, Sitea y ATSA realizaron esta mañana una conferencia de prensa a las 8,30 en la puerta del efector para exponer las graves falencias de infraestructura.

Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMProS, sostuvo: “Es inhabitable. El abandono ha sido tremendo y durante muchos años no se le ha hecho absolutamente nada al hospital. Tras la lluvia, un ingeniero de la provincia revisó las instalaciones y después de haber dicho que 26.000 litros de agua sobrecargan la estructura del techo, se retiró sin hacer nada. Durante la gestión de Alfredo Cornejo se prometió un hospital nuevo, que es lo que la comunidad y los trabajadores merecen y lamentablemente eso no se cumplió. Hoy no está presupuestado un hospital nuevo y no está incluido para 2021.

“Como gremio no vamos a permitir las condiciones laborales en las que están trabajando nuestros colegas. Los pacientes están hacinados en época de pandemia, en una sola habitación, con el riesgo que ello implica, ya que tuvieron que trasladarlos”. Ni una sola autoridad del Gobierno se acercó a solidarizarse ni a brindar apoyo a los trabajadores.

Daniel Jiménez, secretario gremial de AMProS, añadió: “Por las historias clínicas, este nosocomio cuenta con 52.000 pacientes, más los que se atienden en Guardia y son muchos. Por ello, ante la enorme responsabilidad que esto implica, nuestro cuerpo de abogados solicitará en forma inmediata una inspección a la Subsecretaría de Trabajo y anunciaremos que los trabajadores no ingresen a los sectores que estén bajo riesgo o peligro de derrumbe.

“Por otra parte, para el próximo martes a las 11, todos los gremios realizaremos una movilización a la Legislatura, ya que será el momento de tratamiento del Presupuesto Provincial y pediremos que se incluya dinero para el Gailhac en forma excluyente, a fin de ejecutar la construcción del nuevo edificio. La situación no da para más”, concluyó Jiménez.