Este lunes habrá una marcha de jubilados en Mendoza

El Partido de los Jubilados y AEA, Adultos en Acción, convocan y adhieren a la concentración a nivel nacional que se hará este lunes 23 de noviembre a las 17 hs, en Peatonal y San Martín en Mendoza.

Adultos en Acción, movimiento recientemente creado para defender los derechos de los adultos mayores de Mendoza, convoca a concentrarse el lunes próximo 23 a las 17 hs en el km 0 para pedir que se revea la fórmula de movilidad jubilatoria que pretende el gobierno de Alberto Fernández y rechazar el 5% de aumento anunciado para diciembre.

Por su parte Gloria Dávila, Secretaria General del Partido de los Jubilados manifestó: “es una gran burla el 5% de aumento que se le otorga al Obrero Jubilado, cuando la canasta básica supera los $ 50.000. Tenemos un 70% de los jubilados que cobra la mínima o sea menos de $20.000. La pregunta que nos hacemos es: qué quiere el gobierno hacer con los viejos?, es una política de gobierno perversa la que se está llevando a cabo con este sector tan desprotegido. Las pensiones no contributivas están en $ 12.000. ¿Qué puede comprar o comer una persona con ese dinero todo el mes?”

Luis Rivero, presidente del Partido dijo: “Los nuevos jubilados no se podrán jubilar, ya que el ANSES no atiende como corresponde. Hay que defender a los viejos”. Dávila aclaró: “Vamos a dar lucha. El proyecto de ley no contempla el ajuste del haber a la inflación. Si el gobierno cree que los viejos están solos porque no pueden caminar, están equivocados, todos los ciudadanos hijos, esposas, familias y demás nos juntaremos para reclamar lo que por derecho les pertenece. La vamos a pelear, aunque sea lo último que hagamos. Con los DNU los jubilados han perdido más de un 20% de aumento. Con la Fórmula por Ley suspendida por el gobierno, el jubilado hubiese cobrado más de un 35% de aumento. Ni hablar del detrimento que tuvieron las jubilaciones que cobran más de $ 25.000 las cuales han sido perjudicadas. Para colmo PAMI aumentó un 6% algunos remedios, superando el 5% que dio el gobierno de aumento.

AEA además anunció que presentó una nota al gobernador Suárez para que en ningún decreto post pandemia se discrimine a los adultos sólo por su edad cronológica (ejemplo, los 65 años para ingresar al Casino que luego se quitó) y por otra parte elevó notas a la Legislatura y al director de Adultos Mayores, Aldo Sáez, para que se contemple la grave situación del hospital Gailhac y que se incluya en el presupuesto 2021 las obras del hogar de día San Vicente de Paul.

Los integrantes Gabriela Figueroa, Nancy Concatti, Alan Legrand, Nancy López y Beatriz del Bono se reunieron con el licenciado Sáez, acompañado por la lic. Alicia Mingorance, y en la oportunidad acordaron trabajar juntos la grave problemática de los adultos que son jubilados y que no están recibiendo la atención requerida por el PAMI , ya que las recetas se siguen transcribiendo sin que se revise a los pacientes, quienes se han visto gravemente perjudicados por la cuartentena de 8 meses, con altos grados de depresión.

“Nos hemos sumado a los proyectos de la Hackathon Covid 19 para Adultos Mayores que se realizó el fin de semana pasado y al Conversatorio sobre Lenguaje para los periodistas amigables y provenimos de distintos ambientes. Nos une el deseo de hacer algo por tanta gente que quedó encerrada, con muchos sueños y proyectos para compartir y que por tener más de 60 años en esta perversa sociedad pasa a ser un abuelito, cuando no hay nada más lejos que eso” indicó Gabriela Figueroa, ex directora de Radio Nacional Mendoza e impulsora de esta iniciativa.