Por incumplir protocolos clausuran un concurrido camping en San Juan

La policía que controló el lugar procedió a la clausura del camping en la tarde de este domingo, debido a que los presentes no cumplían con el distanciamiento.

En la tarde de este domingo, personal policial decidió clausurar el camping “La Toma”, ubicado en Ullum. Según precisaron fuentes policiales, la medida se llevó a cabo porque no se estaban respetando los protocolos sanitarios propios de una pandemia. Los concurrentes no cumplían con el distanciamiento, y había gente comiendo asado y realizando practicas deportivas, cosas que no están habilitadas en ese lugar.

Fuente y foto: Tiempo de San Juan