Volvió a perder el Tomba y ya se le hizo costumbre no sumar puntos

4 jugados 4 partidos, ya sin chances de clasificación a la Zona Campeonato, 20 derrotas en los últimos 25 juegos, lo mejor para Godoy Cruz es que no hay descensos, esta vez su verdugo fue Rosario Central.

Mas flojo no podria ser el inicio del campeonato para Godoy Cruz, perdió los 4 partidos que jugó y aunque haya argumentos que intenten demostrar que los resultados y el juego no van de la mano estos no tienen demasiado asidero. El Tomba no juega bien (no es de ahora) y eso se refleja en la cancha, en el juego y en los resultados.

El próximo viernes jugará ante Banfield, otra vez de local y el último partido será ante River como visitante, pero con cero punto en cuatro partidos a la único que puede aspirar el Tomba es a un lugar a la Copa Sudamericana de acuerdo a como le vaya de aquí en mas.

No se puede culpar a la suerte si se dilapidan situaciones claras de gol y el rival (el que fuere) si convierte cuando las genera. Rosario Central ganó porque hizo un gol, a la salida de un córner, otra vez un gol en contra con pelota parada, allí tendrá que trabajar y mucho el cuerpo técnico.

Diego Martinez, el DT bodeguero dijo: “No siento que hayamos tenido un retroseso en cuanto intenciones pero no nos alcanza con las intenciones vamos a tratar de encontrar la solución entre todos”. “El equipo llevo adelante el peso del partido, intento llegar a zonas donde Central acumulaba mucha gente y nos costo encontrar soluciones en los ultimos metros”. “En ninguno de los cuatro partidos el rival nos superó, pero eso no es excusa vamos a seguir trabajando”

El Expreso pudo conseguir el empate con un remate de Badaloni que impidieron entre el arquero y el palo, también pudo lograrlo a través de Goñi, que increíblemente la mandó por arriba del travesaño entrando al área chica. Y los de Arroyito tuvieron varias contras que no pudieron aprovechar, entre ellas una de Gamba que definió desviado mano a mano con Ibáñez o un disparo externo de Rinaudo que pasó cerca.

Volvió a perder Godoy Cruz, lamentablemente se le está haciendo costumbre.

Síntesis:

Godoy Cruz: 0

Nelson Ibáñez; Gianluca Ferrari, Golfi, Leonel González y Damián Pérez; Pizarro, Jalil Elías y Martín Ojeda; Sebastián Lomónaco, Tomás Badaloni y Ezequiel Bullaude. DT: Diego Martínez./ Cambios: Santiago García por Bullaude, Agustín Manzur por Pizarro, Valentín Burgoa por Lomónaco, Matías González por Badaloni e Ian Escobar por Pérez.

Rosario Central: 1

Marcelo Miño; Damián Martínez, Joaquín Laso, Diego Novaretti, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo y Luciano Ferreyra; Emiliano Vecchio; y Lucas Gamba. DT: Cristian González./ Cambios: Almada por Villagra, Zabala por Diego Martínez, Martínez Dupuy por Gamba, Infantino por Ferreyra (RC)

Goles: PT: 13: Novaretti (RC)

Arbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Malvinas Argentinas