Sentido homenaje de Juan Pablo Funes Bianchi a Maradona

El hijo del recordado del “Búfalo” Juan Gilberto Funes, actualmente Diputado Provincial, hizo un sentido homenaje al Diego Armando Maradona, recordando el acompañamiento que le dio a su familia cuando murió su padre.

Juan Pablo indicó que no sólo pago los gastos de la clínica para que entregaran los restos de su padre sino que también puso colectivos para que los jugadores que quisieran vinieran a despedirse a San Luis. Después también habló del partido homenaje al Búfalo que jugó sub sin autorización de la FIFA y que sirvió para pagar las deudas de su familia.

“Los últimos días de vida de mi papá, estaba en coma y se despertó, en ese momento fue Diego Armando Maradona, Juan Gilberto Funes había estado soñando con una Ferrari roja. Y Maradona le prometió que cuando el Búfalo saliera de ese estado en el que estaba, iban a ir juntos a buscarla. Diego vino a San Luis y su amigo se había ido pero quedaba su hijo, quien está hablando en este momento. Maradona abrió una juguetería en la madrugada y cumplió con la promesa a su amigo, al Búfalo, y compró una Ferrari roja de juguete y me la regaló a mi, en el medio de la madrugada cuando me acababan de decir que yo no lo iba a ver más a mi papá” sostuvo Funes Bianchi.