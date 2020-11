El mendocino Franco Pandolfino fue campeón en Brasil

Gritar campeón en Brasil no es para cualquiera. Un joven mendocino lo hizo.

Se trata de Franco Pandolfino (Yamaha) que logró un nuevo triunfo el pasado fin de semana y enhebró su cuarto triunfo en cadena que le significó atrapar el campeonato en la categoría Supersport 600 Escola del Campeonato Superbike Brasil, a falta de dos fechas para su finalización.

“Estoy muy feliz. No tenés una idea de la felicidad que tengo encima. La verdad que para mí esto es increíble, porque quien iba a imaginar todo esto, venía a correr, para hacer experiencia y terminé ganando el campeonato. La gente de la organización me ha tratado muy bien y están sorprendidos, no creían que yo no corría en pista, pero acá estoy festejando el título”, comentó a Frecuencia Motor el hijo de Jorge, el promotor de boxeo.

“Beto (Abuad) y todo el equipo estaban como locos. Felices. Es que es de no creer, porque muchos piensan que yo tengo experiencia en pista y no es así. Por eso también se lo quiero agradecer y dedicar a Abuad que me invitó y confió en mí. Es que esto empezó como un aprendizaje, donde yo estuve yendo a los track day que organiza Beto, y hoy estamos pensando en el futuro con la moto”, dijo el piloto de 18 años.

Fuente: ArrobaSport