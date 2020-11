Bodegas de Argentina llevó a cabo su Asamblea de socios en forma virtual

La cámara vitivinícola de la República Argentina, que nuclea a más de 200 bodegas de todo el país, renovó su directorio y modificó su estatuto.

En el día de ayer se realizó la Asamblea de Socios de Bodegas de Argentina en la que quedó conformado el nuevo Directorio de la institución y se incluyó una modificación en el estatuto.

Este año, la Asamblea fue llevada a cabo de manera virtual y casi hacia finales del 2020, ya que en un principio se pensó que el tiempo de pandemia tendría menor duración y se especuló con poder lograrla de manera presencial.

Respecto del estatuto de Bodegas de Argentina, fue modificado con el objetivo de agregar una categoría más de asociados.

Como lo expresa el Artículo 7, la entidad se compone de socios activos, adherentes, honorarios y ahora también, institucionales.

a) Activos. Podrán ser socios las personas de existencia físicas o ideales, legalmente constituidas, que participen en cualquiera de las etapas del proceso vitivinícola; localizadas en las distintas regiones vitícolas del país y que acepten la observancia del presente estatuto.

b) Adherentes. Podrán serlo quienes desarrollen actividades afines o vinculadas a la vitivinicultura. No tienen derecho a voto en las Asambleas y no podrán formar parte del Consejo Estratégico y del Directorio de la entidad.

c) Honorarios. El Directorio podrá designar socios honorarios a personas que hayan contribuido, en forma destacada, al estudio y progreso de la vitivinicultura; o hayan prestado señalados servicios a la entidad. No tendrán derecho a voto en las Asambleas y no podrán formar parte del Directorio.

d) Institucionales. Son las entidades gremiales empresarias representativas de algún sector, o zona, de las actividades vitivinícolas. Sus objetivos y principios deberán ser coincidentes con los establecidos en el Estatuto de Bodegas de Argentina. Los Socios Institucionales igual que los Socios Adherentes, no tendrán derecho a voto en las Asambleas y no podrán formar parte del Directorio de la entidad.

En la Asamblea estuvieron presentes más de 50 asociados, se aprobó la Memoria 2019, el balance de Estados Contables durante el ejercicio 2019 y se conformó el nuevo Directorio de la institución.

En relación a este encuentro, Patricia Ortiz, presidente de la cámara, expresó: “Celebramos nuestra Asamblea Anual, tal como lo indica la ley, y fue grato repasar la memoria y ver, después de un año tan particular, donde casi no nos vimos, todo lo que se trabajó en las diferentes comisiones, los foros con un alto grado de participación y las discusiones entre nuestros socios en el chat. No hay duda, que Bodegas de Argentina es una institución madura y con una amplia representación nacional de la industria”.

El Comité Ejecutivo quedó compuesto de esta manera: Presidente: Patricia Ortiz, Fincas Patagónicas S.A.- Bodega Tapiz; Vicepresidente 1º: Francisco Do Pico, Grupo Peñaflor S.A.; Vice Presidente 2º: Santiago Ribisich, Bodega Argento S.A.; Secretario: Daniel Catalá, R.P.B. S.A.; Pro Secretario: Ramiro Barrios, Clos de los Siete; Tesorero: Marcos Jofré, Trivento Bodegas y Viñedos S.A.; Pro Tesorero Marcelo Farmache, Artel Inc. – Bodega Piatelli.

El nuevo Directorio quedó conformado de esta manera:

DIRECTORIO 2020

COMITÉ EJECUTIVO

Presidente Patricia Ortiz Fincas Patagónicas S.A.- Bodega Tapiz

Vice Pte. 1º Francisco Do Pico Grupo Peñaflor S.A.

Vice Pte. 2º Santiago Ribisich Bodega Argento S.A.

Secretario Daniel Catalá R.P.B. S.A.

Pro Secretario Ramiro Barrios Clos de los Siete S.A.

Tesorero Marcos Jofré Trivento Bodegas y Viñedos S.A.

Pro Tesorero Marcelo Farmache Artel Inc. – Bodega Piatelli

DIRECTORES TITULARES

Bodega Norton S.A.

Bodega Dante Robino S.A.

Bodegas Chandon S.A.

Bodegas Esmeralda S.A.

Bodegas Salentein S.A.

Bodegas Valentín Bianchi S.A.

Bodegas y Viñedos Augusto Pulenta S.A.

Bodegas y Viñedos Crotta S.A.

Bodegas y Viñedos López S.A.

Bodegas y Viñedos Pascual Toso S.A.

Cabrini Fernando y Cabrini Hugo – Cuarta Generación

Dominio del Plata S.A.

Establecimiento Humberto Canale S.A.

Finca Agostino Hermanos S.A.

Finca Flichman S.A

Finca La Celia S.A.

Grappolo S.A.

La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Lda.

Leoncio Arizu S.A.

Los Haroldos S.A.

Molinos Río de la Plata S.A. – Bga Nieto Senetiner

Permasur S.A. – Finca Decero

Pernod Ricard Argentina S.R.L.

Roca S.A.

S.A. Establecimiento Vitivinícola Escorihuela

Viña Doña Paula S.A.

Viñas del Sol S.R.L.- Bodega Sin Fin

Viñedos de la Patagonia S.A. – Bodega Malma

WHT S.A. – Bodegas y Viñedos Huarpe

DIRECTORES SUPLENTES

Bodega Chañarmuyo S.A.

Vinificadora Aconcagua SA – Bodega Cruzat

Bodega Tittarelli S.A.

Bodegas Fabre S.A.

Bodegas y Viñedos Hugo y Eduardo Pulenta S.A.

Bórbore S.A. – Bodega Pie de Palo

Casa Montes S.A.

Clement S.A.

Dolium S.A.

Kaiken S.A.

La Rural Bodegas y Viñedos S.A. Ltda.

Lagarde S.A.

Masi Tupungato Vigneti La Arboleda

Polo Bodega y Viñedos S.A.

Victorio Altieri y Cía S.A.- Bodega Vinorum

REVISORES DE CUENTAS

TITULARES

Beau Lieu S.A.- Bodega Mendel

RJ Viñedos S.A.

Viñedos y Bodegas Carlos González Videla S.A.

SUPLENTES

Bodega Antigal S.A,

Casarena Viñedos y Bodega S.A.

Domaine Le Billoud S.A.

VICE PRESIDENTES REGIONALES

Mza Luján – Maipú Juan Carlos Caselles Viñas del Sol S.R.L.-

Bodega Sin Fin – Mza Valle de Uco Juan Molina Bodegas Salentein S.A.

Mza Zona Este Carlos Crotta Bodegas y Viñedos Crotta S.A.

Mza Zona Sur Rafael Calderón Bodegas Valentín Bianchi S.A.

Neuquén Julio Viola Viñedos de la Patagonia S.A – Bodega Malma

Río Negro Guillermo Barzi Est. Humberto Canale S.A.

San Juan Mario Pulenta Bgas. y Viñ. Augusto Pulenta S.A

EX PRESIDENTE

Angel Vespa Bodega Chandon S.A. // Walter Bressia Grappolo S.A.

REPRESENTANTE DE LAS PEQUEÑAS BODEGAS

Alejandro Roca Roca S.A.

Bodegas de Argentina es la cámara de la industria del vino de la República Argentina. Fue creada en 2001 por la fusión del Centro de Bodegueros de Mendoza (1935) y la Asociación Vitivinícola Argentina (1904).

Cuenta con 250 bodegas socias de todas las zonas vitivinícolas del país, nacionales y extranjeras, desde las más tradicionales hasta las más modernas, a las que representa ante diferentes organismos e instituciones. El 80% son pequeñas bodegas. Sus socios constituyen más del 70% del mercado interno y el 90% de las exportaciones de vinos fraccionados de Argentina.