Black Friday: lo que hay que saber para evitar estafas en línea

Avast advierte sobre la importancia de que la gente esté alerta, para no caer en estafas durante el Black Friday. Una encuesta de Avast revela que, entre los argentinos que afirmaron haber sido víctimas de estafas de phishing (15%), la mayoría (46%) cayeron en estafas de phishing por correo electrónico.

Avast, uno de los líderes mundiales en productos de seguridad y privacidad digital, refuerza consejos de seguridad que las personas deben tener en cuenta enfrentándose al Black Friday este viernes (27/11). Según una reciente encuesta de Avast, siete de cada diez encuestados (72%) en Argentina comparten la misma opinión: el correo electrónico es el tipo de estafa de phishing más común que se encuentra en el país, especialmente en el contexto personal (como lo señala el 66% de los entrevistados). Por lo tanto, Avast advierte sobre la importancia de que las personas estén atentas a las acciones de los defraudadores, especialmente en este período de gran cantidad de ofertas atractivas en el mundo digital.

“Con la pandemia, se produjo un aumento de las compras por Internet, ya que la gente tiene que seguir las recomendaciones de aislamiento social para luchar contra el Covid-19. Pero, este hecho también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes, que aprovechan el aumento de las transacciones en línea para aplicar estafas cada vez más sofisticadas”, dice Luis Corrons, Evangelista en Seguridad de Avast. “Con tantos descuentos dirigidos a los consumidores, hay que estar aún más atento, especialmente a ofertas que parecen demasiado buenas. Los estafadores buscan interactuar con el objetivo, a través de correos electrónicos, aplicaciones de mensajería, llamadas telefónicas y SMS. Pero, también buscan implementar siempre nuevos trucos y esquemas para aprovecharse de la ingenuidad y el entusiasmo de la gente con anuncios, y así engañarlos para que compartan datos sensibles con los cuales lucrar, como los detalles de su tarjeta de crédito o débito”.

Según el estudio de Avast, que encuestó a 1.173 argentinos en julio de este año, de la proporción que afirmaron haber sido víctimas de estafas de phishing (15%), el 46% fue engañado por phishing ocurrido vía correo electrónico, el 25% por phishing telefónico, el 24% por estafas de phishing de sitios web y el 17% por phishing de SMS.

Luis Corrons, comparte algunos consejos para evitar que los consumidores sean víctimas de estafas y para que las compras en línea sean más seguras:

· Comparar el precio – Haga una búsqueda en la web y compare el precio del producto con otros similares. Si está al mismo nivel, es una buena señal. Si el precio del producto es drásticamente más bajo que el de los competidores, tenga cuidado, ya que la oferta parece demasiado buena para ser cierta y puede ser una estafa.

· Cuidado con el phishing por correo electrónico: Especialmente en este momento, los buzones de correo electrónico son bombardeados con anuncios que incluyen grandes descuentos y promociones. Sin embargo, algunas de estas ofertas pueden contener phishing, incluyendo enlaces a sitios web maliciosos que parecen una oferta de una marca real y popular, por lo que es difícil reconocerlos como falsos. Si la víctima realiza una compra en un sitio web falso, terminará dando su información confidencial y su dinero a los estafadores. Y, por supuesto, no recibirá nada a cambio. Siempre es más seguro introducir las URL directamente en el navegador y evitar hacer clic en los enlaces y archivos adjuntos incluidos en los correos electrónicos promocionales. Es importante comprobar en la barra de direcciones de su navegador que el ícono de un “candado cerrado” esté presente, el cual indica que la conexión es segura.

· Controlar la emoción al enfrentarse a una oferta que es demasiado buena: Cuando el consumidor se enfrenta a una oferta que tiene un descuento demasiado alto, debe tener cuidado. El entusiasmo puede reducir la vigilancia del consumidor, mientras que el defraudador simplifica en gran medida el paso a paso con el fin de aprovechar la emoción y el deseo de la persona de comprar el producto o servicio, y de ahorrar dinero. Por lo tanto, asegúrese de que la oferta es realmente verdadera, poniéndose en contacto con la empresa que anuncia la oferta a través de otros canales oficiales, como el Centro de Atención al Cliente de la empresa.

· Evitar registrarse en todos los sitios: Sólo regístrese en aquellos en los que realmente va a comprar. También se recomienda no seleccionar las opciones que ofrecen el envío de ofertas por correo electrónico y mensajes, y sobre todo no guardar los datos de la tarjeta de crédito en los sitios. Utilice siempre contraseñas fuertes y únicas y habilite la autenticación de dos factores para que sus cuentas no sean violadas si el sitio es hackeado.

· Los usuarios deben pagar de forma responsable: Si la tienda en línea no acepta métodos de pago como tarjetas de crédito y en su lugar solicita criptomonedas, probablemente no sea un sitio seguro. Las tarjetas de crédito no sólo ayudan a los consumidores a rastrear sus compras, sino que además les dan la opción de denunciar un cargo fraudulento para que puedan recuperar su dinero. Es más seguro utilizar los números de una tarjeta virtual, si es que tiene una.