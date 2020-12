Piden reveer ordenanza municipal que aumenta el boleto de micro en San Luis

A través de una carta enviada al Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de San Luis, dirigentes de la UCR local, pidieron que se reconsidere la ordenanza municipal que aumenta el precio del boleto del servicio público municipal del transporte urbano de pasajeros.

Se trata de una iniciativa ciudadana que suscriben los dirigentes de la UCR-San Luis, firmada por el ingeniero Walter Ceballos, con el objeto de solicitar la reconsideración y revisión de la ordenanza Municipal, recientemente sancionada, de aumento del precio del boleto de 22 a 35 pesos.



Los firmantes presentan en la misiva, como fundamento, el análisis de la documental presentada por las autoridades de la empresa concesionaria del servicio, Transpuntano SAPEM, y los fundamentos del proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La carta

A continuación, el resumen de lo planteado en la misiva enviada al Concejo:

Después de haber analizado la documentación enviada a consideración del HCD que fundamentan la ordenanza aprobada aumentando el valor del boleto urbano de $22 a $35 (59%) podemos concluir que:

• Impactará negativamente en los usuarios de menos recursos, dado que el costo marginal de capacidad de pago del boleto para ellos no es inelástico al precio, o sea que con un aumento de precio del 59% habrá usuarios que no podrán pagarlo y se quedarán marginados de uso del servicio público. Los ingresos calculados a $35/boleto no consideran esa situación que afectará a los sectores de menores ingresos y a sus hijos en edad escolar con lo que se vulnera la concepción social del servicio de transporte público urbano.

• El valor del boleto urbano también tiene incidencia en el nivel de actividad económica local y el ingreso indirecto de los trabajadores porque significa una promoción a su financiamiento dado que el valor del boleto debe descontarse del ingreso de los usuarios en el desplazamiento hacia sus puestos de trabajo ( formales e informales). Significa también un fomento, o un escollo, socioeconómico a la educación, dado que los usuarios educativos (docentes y alumnos) que asistirán, espero, a partir de marzo de 2021

necesitan garantizar su desplazamiento urbano al menor costo posible, de allí la importancia de reinstaurar el Boleto Educativo Gratuito.

• El aumento del boleto no resuelve el déficit financiero informado que asciende a $ 457.389.379/año, lo que significa un porcentual deficitario del 57,58% del total de los gastos, lo que produce un impacto sobre los recursos de recaudación propia del Municipio de alrededor del 45% que debe ser atendido con urgencia.

• Se deduce de la información presentada que el aumento del índice de movilidad, que se informa, seguirá aumentando en la medida que nos acerquemos a la inmunidad sanitaria del virus COVID 19, lo que nos indica que volveremos a tener un corte de boletos de 320.000 /semana o más, de acuerdo con los que se vendieron en la semana anterior a la declaración del ASPO.

• También debe tenerse presente que:

o El Gobierno Provincial a anunciado el comienzo del ciclo lectivo 2021 para el 1/3/2021, lo que significará que alumnos y docentes deberán recurrir a algún medio de traslado urbano.

o Los anuncios de las autoridades sanitarias prevén una inmunidad por vacunación para el segundo semestre de ese año, por lo qué afirmar que solo se venderán 75.000 boletos semanales es erróneo y presume que el 76% de los vecinos que tomaban el colectivo antes de la pandemia dejarán de hacerlo después de la pandemia.

Esta conclusión define lo inconsistente del calculo de ingresos y gastos presentado para el año 2021. Por el contrario, si fuera así, significaría un certificado de fracaso de la gestión de transporte público urbano y convierte en inviable la continuidad funcional de la actual estructura organizativa y de personal de la empresa Transpuntano SAPEM.



El desafío es que aumente la cantidad de vecinos que use el “transporte colectivo” y disminuya el “transporte individual”. Para ello debemos lograr un servicio público de transporte urbano que cumpla con los requisitos de sustentabilidad: ambiental, económica yfinanciera, garantice eficiencia y eficacia funcional y equidad e inclusión social en la movilidad urbana de las y los Puntanos.

Solicitud de revisión

En la convicción que las Señoras y Señores Concejales que aprobaron la ordenanza Municipal que estableció este aumento es posible que no hayan tenido en cuenta algunas de las consideraciones aquí expuestas. Al efecto queremos solicitarles:

Prorrogar el período de sesiones ordinarias según lo prescripto por el Art. 150º) de la Carta orgánica Municipal, o en su defecto se incluya su tratamiento en sesiones extraordinarias a iniciativa del cuerpo legislativo, según lo establecido en el Art. 151º) de la carta magna Municipal, para habilitar la reconsideración de la misma, lo que permitirá profundizar su análisis, completar los presupuesto de cálculo vacíos en la documental presentada por las autoridades de la empresa prestataria y la búsqueda de soluciones que garanticen la sustentabilidad: social, financiera, económica y ambiental del servicio de transporte público urbano de la ciudad de San Luis.