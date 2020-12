Un mendocino entrena para el Sudamericano de Voley de Menores Sub 18 Colombia 2021

Nahuel Rojas, joven mendocino de 17 años, trabaja con el Preseleccionado Argentino, que integran 19 jugadores, de los cuales 12 serán parte del plantel argentino que buscará su pase al Mundial de la categoría a realizarse en Irán.

El jugador mendocino, oriundo de Las Heras y que milita en el Club Mendoza de Regatas, se encuentra en Buenos Aires desde el 2 de noviembre pasado entrenando con el Preseleccionado Nacional de Voleibol de Menores (Sub18), en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), bajo las órdenes del entrenador Pablo Rico.

Nahuel Agustín, que cursa el quinto y último año de la secundaria de Orientación Informática en la Escuela de Comercio Martín Zapata, tiene por delante varios objetivos a corto y mediano plazo. Sus expectativas están centralizadas en quedar en la lista definitiva de 12 jugadores que integrarán el seleccionado argentino en el Sudamericano, a disputarse en febrero próximo en Colombia, que clasificará a tres equipos al Mundial de Irán 2021. Además, tiene entre sus proyectos para el próximo año, sumarse al plantel de River Plate de Buenos Aires.

El atleta, cuya familia integran sus padres Oscar y Marina Castillo, y sus hermanos Oscar, de 24 años y Ricardo de 26, expresó que /”estoy entrenando en el CENARD desde el 2 de noviembre con la selección menor (sub 18), con miras al Sudamericano que se realizará en febrero, clasificatorio al Mundial de Irán 2021, donde clasifican directamente los que se ubiquen en los tres primeros lugares”











Comentó que “actualmente sólo estuvimos entrenando un turno de pelota y otro de gimnasio diario, y en las últimas horas nos estamos trasladando a General Rodríguez (Bs. As), donde vamos a concentrar en burbuja y allí realizaremos doble turno de pelota y uno de gimnasio diario. El entrenador es Pablo Rico, actualmente es una preselección y hay 19 chicos en lista, de los que sólo viajarán 12 a Colombia”.

En cuanto a su trayectoria, el voleibolista señaló que “empecé a jugar a los 9 años en la Escuela Deportiva Ce.Pa.Da. (Centro Pablo Daguerre), donde jugué 5 años en las categorías sub 14 y sub 16. En 2016 se realizó un cambio de categoría y ahí jugué en sub 13, sub 15, sub 17 y sub 19. Como entrenadores tuve a Jorge Casado, Gabriel Pascual y Oscar Rojas, mi papá y actual director de la institución”.

Agregó además que en “los últimos 3 años (2018, 2019 y 2020) jugué en el Club Mendoza de Regatas en las categorías sub 15, sub 17 y primera, donde tuve como entrenadores a Javier Carrasco, Mauricio Montaruli y Luis Testa”.

“Actualmente entrenamos mucho”

Si bien reconoció que “el equipo tuvo la mala suerte de haber estado parado durante estos meses de pandemia”, aclaró que “actualmente estamos entrenando mucho y está la intención de seguir metiéndole al entrenamiento para prepararnos, si se nos da el equipo va a estar muy bien”.

“El objetivo principal en este sudamericano -agregó-, es quedar lo más alto posible en donde la potencia principal a vencer es Brasil, ya que siempre tienen muy buenas selecciones: Para 2021 tengo en mente cambiar de club e irme a jugar al club River Plate (Buenos Aires), donde me han invitado a conformar parte del plantel”.

Aseguró que “mi objetivo en lo inmediato es quedar en la lista definitiva para el Sudamericano. Todavía no sabemos bien cuando la darán a conocer, pero creo que será a fines de enero, que permitirá la posibilidad de entrenar 2 o 3 semanas previos al Sudamericano con los 12 jugadores que viajarán. Yo tengo mucho ilusión, hay muy buenos jugadores y está muy peleado, pero tengo el sueño de poder quedar en la lista que viajará a Colombia”.

El lasherino aprovechó finalmente para “agradecer a todas esas personas que me acompañaron: entrenadores, compañeros de equipo, las instituciones que me recibieron y a toda mi familia, que siempre ha puesto todo para que yo pueda seguir haciendo realidad muchos sueños de niño. También a la Escuela Martín Zapata, ya que siempre los profesores y directivos, me han podido mover fechas de pruebas, trabajos prácticos, etc, para que yo pueda viajar”.