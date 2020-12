San Luis: Eduardo renovó la presidencia de la Cámara de Diputados

El diputado oficialista por el Departamento Ayacucho, Juan Carlos Eduardo fue elegido por mayoría para ocupar, por un segundo periodo, la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis.

Eduardo fue votado por 33 legisladores mientras que los integrantes de San Luis Unido decidieron abstenerse a votar a todos los cargos porque consideraban que la Vicepresidencia 1° le correspondía a ese bloque ya que son la primera minoría, pero este año, al igual que el año anterior, no se tuvo en cuenta esta situación. “Hubiese correspondido que la vicepresidencia 1° sea otorgada a la primera minoría de esta cámara. Nuestro interbloque está conformado por 9 diputados. No ha sucedido así y por lo tanto no vamos a nominar a ninguno de nuestros miembros para ningún cargo” indicó el presidente del interbloque San Luis Unido, Gastón Hissa.

Interbloque San Luis Unido se abstuvieron de votar

El oficialismo propuso en la vicepresidencia 1° a Anabella Lucero que se quedó con el cargo por 27 votos positivos y 13 abstenciones. La vicepresidencia 2° quedó para Berta Arenas, del Bloque Todos Unidos, con 31 votos positivos y 9 abstenciones.

También continúan en sus cargos el Secretario legislativo José Cabañez; la Secretaria administrativa, Maia Loredoy Prosecretario legislativo, Máximo Cabrera. El único cambio fue en la Prosecretaria administrativa que asumió Georgina Cozzolino en el lugar de Diego Rossi.