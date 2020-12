Operativo vacunación: Ulpiano Suarez y la ministra Nadal se reunieron para coordinar acciones

El intendente de la Ciudad de Mendoza recibió a la referente de la cartera provincial de Salud para comenzar la planificación.

Reunion del Intendente con Ministra Salud de La Provincia

Ulpiano Suarez se reunió este martes con la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal. El eje del encuentro fue comenzar a planificar la campaña de vacunación contra el coronavirus en Mendoza. La Municipalidad y el Gobierno provincial buscan anticiparse y definir la logística necesaria previo al arribo de las dosis.

En representación de la Ciudad, participaron también el secretario de Gobierno, Rodrigo Olmedo, y la directora de Salud, Alejandra Weintraub. Por la Provincia, asistieron además la directora de Epidemiología, Andrea Falaschi; la jefa del Programa de Inmunizaciones, Iris Aguilar, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Daniel Di Giuseppe.

Durante la reunión, se acordó articular acciones entre el Gobierno provincial y el municipio. Uno de los principales puntos a analizar es cómo serán el almacenaje y la distribución de las vacunas. Esto se debe a que tienen que ser conservadas a bajas temperaturas (-18 °C) y contar con una amplia cobertura, para que lleguen a todas las personas del territorio provincial.

La ministra de Salud Ana María Nadal

Si bien no está confirmado todavía cuándo comenzará la campaña, debido a que depende exclusivamente de la fecha en que las vacunas lleguen al país, ya se estableció cómo se desarrollará. Se definió que las aplicaciones se realizarán en espacios abiertos, no en centros de salud ni de vacunación. Además, se implementará un sistema de turnos, para que se siga respetando el protocolo sanitario y no haya aglomeración de personas.

En una primera instancia, se inmunizará al personal esencial, conformado por trabajadores de la salud, fuerzas de seguridad y docentes, por ejemplo. También se vacunará a las personas mayores de 60 años, ya que integran el grupo de riesgo. Entre los menores de 60 años, tendrán prioridad quienes presenten comorbilidades.