Cobos: “hay que simplificarle la vida a los ciudadanos y no generar más impuestos”

Durante la sesión especial en la que se trató, entre otros, el proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia; el senador Cobos expresó su rechazo a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Nacional.

Sesi—n ordinaria especial remota del Senado de la Naci—n en la que se trata el aporte solidario y extraordinario, el 4 de diciembre de 2020, en Buenos Aires, Argentina. (Foto: CELESTE SALGUERO/ Comunicaci—n Senado)

El exvicepresidente de la nación expresó que “estamos tratando un nuevo impuesto, considerado como un aporte solidario, pero en definitiva es el impuesto número 14 que se ha creado en esta gestión de Gobierno. Argentina tiene en total 165 impuestos, 41 son nacionales, 39 provinciales y 85 son municipales. Ayer escuchaba al Presidente hablar ante los empresarios, ante el sector industrial, y decía que de la pobreza no se sale con planes, se sale con trabajo genuino, en un verdadero capitalismo donde los empresarios arriesguen e inviertan. Pero para eso, el Estado debe generar las condiciones, en el sistema tributario, en el sistema bancario, en la transparencia publica, en la simplificación en el sistema impositivo, porque esto también impacta en las condiciones o en las decisiones que toman los empresarios para invertir. Pero para invertir tienen que ganar, aquí pareciera que aquel que gana el premio que recibe es un nuevo impuesto”.

“Si los impuestos son cero, la recaudación es cero, si los impuestos son muy grandes, la recaudación va a tender a cero. El camino que hay que encontrar es otro, es el del equilibrio, ya le hemos pedido al sector empresario que no despidan y se lo hemos dicho por ley, la doble indemnización justamente como estímulo para que no se realicen los despidos. Pero no hemos mejorado las condiciones bancarias y las tasas de crédito siguen siendo altísimas. La verdad que entonces generamos un nuevo ingrediente, donde parece que lo deseos del Presidente no van con la agenda de los temas que tratamos”.

El legislador radical expresó que “Sobre el desorden es imposible crecer y venimos poniendo parches. Hoy se firmó un nuevo pacto fiscal con la mayoría de los gobernadores. Esperemos que dure este acuerdo, porque duran muy poco los pactos fiscales en nuestro país. Son pactos además que no hablan de responsabilidad fiscal, de optimizar la calidad del gasto público”.

“Este impuesto implica una doble imposición, ya han pagado bien personales los empresarios. Además, no es progresivo, el que tiene un peso menos que los 200 millones no paga nada, y el que tiene un peso más deberá pagar 4 millones de pesos. Por otra parte, y muy importante para las provincias, no es coparticipable. Cuando la nación quiere evitar la coparticipación, le genera un fin específico, muchas veces es loable, ya que podríamos mejorar la conectividad de los chicos, o porque no se lo damos a los jubilados, entonces me parece que había alternativas. Se podría haber hecho como ocurrió con el impuesto a los vinos espumantes, donde se sustituyó por inversiones, o haberlo hecho a cuenta de ganancias”.

El senador mendocino explicó que “Es imposible seguir generando impuestos. Tenemos un 106% de presión tributaria sobre la ganancia neta. Es decir que no ganan, entonces sobre qué le podemos pedir invertir. Miremos otros países: Bolivia tiene 83%, Venezuela 73%, Brasil 65%, Uruguay el 41,8%, cerca de la media mundial que es de 40%. Así los empresarios se están comiendo la ganancia y su capital”.

“La situación es muy difícil para el país, tenemos que mirar adelante, tenemos que ordenarlo, tengo que simplificar el sistema tributario y creo que tenemos muchas herramientas, varias para poder mejorar las condiciones tributarias nuestro país, pero también simplificarle la vida los ciudadanos y a los empresarios para que puedan invertir y generar las condiciones de trabajo mínima que se necesitan para sacar el país adelante” finalizó Cobos.