Goleada de San Martín a River en el Bautista Gargantini

6 de diciembre de 1972: San Martin golea a River Plate 4 a 1 por el Torneo Nacional.

El “Millonario” venía invicto y de golear 7 a 2 a Independiente de Avellaneda, el “Beto” Alonso elude al arquero Santoro y convierte el gol que no habia podido hacer Pelé en un mundial.

Era día miercoles, el Chacarero necesitaba ganar los dos últimos partidos (ante River y despues ante Mitre de Misiones para alcanzar el 75% de los puntos en disputa y participar en la próxima edición del Nacional).

Se jugó en cancha de Indepediente Rivadavia, que desbordaba de público.

El árbitro, insólitamente obliga a San Martin a cambiar camiseta por la similutud con la de River (???).

El partido inolvidable para la historia de San Martin ( golea 4 a 1 a River Plate) lo hace con la camiseta de Independiente Rivadavia porque no habian llevado al Bautista Gargantini indumentaria alternativa, lo salva que en aquellas épocas, no habia publicidad en las camisetas ni siquiera de las marcas, y no se usaba el escudito en el pecho, pero esa noche San Martin jugó de azul con la camiseta de la Lepra.

La síntesis de aquel partido:

San Martin: (4) Tamagnone, Gramari, Vergara, Zuvialde, Marillak, Márquez, Tebez, Monardez, Eusebio Ibañez, Barroso, Guzmán.Cambio: Newman x Monardez.

River Plate: (1) Perico Pérez, Zucarini, Dominichi, Daulte, Giustozzi,J.J. López, Daulte, Alonso, Mastrángelo, Morete,Mas. Cambios: Osvaldo Pérez x Zucarini, Carlos López x Vazquez.Goles: PT: 7. Guzmán (SM)ST: 14: Barroso (SM),18:Gramari (SM),33: Mas (RP),37: Márquez depenal (SM)

Arbitro: Goicoechea Entradas vendidas declaradas: 18.398

También un 6 de diciembre pero de 1964: Fallecía Jorge Ángel Pena, uno de los pilotos más importantes del automovilismo cuyano y nacional.

En su homenaje el autódromo de San Martín lleva su nombre.

Encontró la muerte en un accidente cuando probaba su Valiant II en la ruta a Lavalle.

Como mucha gente solo sabe de Jorge Angel Pena que es el nombre del Autódromo de San Martin, les invito a leer esta “joyita” que encontré sobre el malogrado piloto, justo hoy que se cumple un aniversario de su muerte.