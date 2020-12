Cobos junto a la Organización Panamericana de la Salud, por la Ley de Etiquetado

Julio Cobos, coautor del proyecto de ley de etiquetado frontal, participó en el lanzamiento del “Etiquetado frontal como instrumento de política para prevenir enfermedades no transmisibles en la Región de las Américas”.

El evento virtual fue organizado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana para la Salud). Esta publicación resume la evidencia sobre el desempeño de los sistemas de Etiquetado Frontal en el cumplimiento de este propósito y proporciona una lista de preguntas frecuentes sobre el sistema de advertencias nutricionales, así como el modelo de perfil de nutrientes de la OPS.

Durante su exposición y consultado sobre las interferencias o intentos de frenar la ley de etiquetado, el senador mendocino expresó que “Se presentaron distintos proyectos. Hace ya 5 años y casi en forma simultánea lo hicimos con la Senadora Fernández Sagasti, que somos de distintos partidos políticos, y sin embargo trabajamos en conjunto porque la salud debe ser una política de Estado. Y lo cierto es que desde el primer día tuvimos resistencia de algunos sectores. Tuvimos un apoyo grande de los Ministerios de Salud, pero en un principio con dudas de la parte de Industria; algo que en esta gestión quedó saldado y nos permitió aprobarla en el Senado. Los argumentos han sido siempre los mismos: que demonizamos a los alimentos, el supuesto desempleo y fundamentalmente que tenemos que compatibilizar con Mercosur, este les diría que es el argumento que ha quedado, en virtud de que hemos ido -uno a uno- tirando por el piso los otros argumentos” y agregó que “También hemos tenido una presión muy fuerte de la industria azucarera que es un gran monopolio en nuestro país y también de la industria de la alimentación a partir de la entidad que los agrupa”.

“Yo lo que percibo, porque he escuchado a algún funcionario de Cancillería, que buscarán que se posponga hasta que el Mercosur defina un sistema, pero nosotros ya hemos dicho que no. Uruguay, miembro fundador del Mercosur, pone ahora en vigencia su sistema a partir del 01 de marzo, lleva 18 meses con la industria adecuándose; Chile, que es socio adherente, ya lo ha implementado. Además, en la ley incluimos un artículo, como en cualquier convenio internacional que debe ser ratificado por el Congreso Argentino, entonces existe la posibilidad de modificarla en caso de que haya un consenso dentro del Mercosur de algún otro sistema de etiquetado. No lo hemos querido dejar libre a la decisión del Mercosur, lo aplicamos como país y si luego se adopta otro sistema será motivo de una segunda discusión”, señaló el legislador.

Por otra parte y respecto del tratamiento de la ley en el Congreso, Cobos explicó que “Teníamos un problema porque terminaron las sesiones ordinarias en Argentina, y salvo que el Presidente incorporara el tema en extraordinarias o extendiera el proceso de ordinarias, no podríamos tratarlo. Tuvimos la noticia que hay prórroga, y la verdad que insistimos mucho para que fuera incluido y la verdad que el Presidente lo ha incluido. Es decir que tiene que ser tratado en Diputados. Debemos trabajar en conjunto. Nosotros nos basamos muchos en el modelo de Chile con un formato similar y también incorporamos las leyendas al modelo de México. Esperamos que Diputados lo apruebe a la brevedad”.

Finalmente y consultado sobre la importancia de este tipo de publicaciones sobre el sistema de Etiquetado, el ex Vicepresidente señaló que “Es sumamente importante este tipo de experiencias y a nosotros nos va a fortalecer -en este caso- para la discusión que estamos llevando en Diputados, para que vean que no es una inquietud de dos partidos políticos solamente y es algo mucho más global. Somos optimistas, pero no queremos bajar la guardia hasta que no esté sancionada la ley en Diputados. Queremos proteger ese derecho del consumidor a ser bien informado a la hora de consumir el producto procesado”.

Según la información oficial de la OPS, “El uso del etiquetado frontal es una de las herramientas de políticas clave para regular productos que contienen cantidades excesivas de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, y sodio, ya que informa de forma clara a los consumidores qué productos contienen cantidades excesivas de estos nutrientes críticos. Aplicar las advertencias utilizando el modelo de perfil de nutrientes de la OPS es fundamental para que los cambios en las decisiones de compra sean lo suficientemente significativos e impactantes como para que las dietas de la población logren las metas de ingesta de nutrientes recomendadas por la OMS”.

El documento presentado por la OPS