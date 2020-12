Ni el agua pudo con el mendocino Franco Pandolfino en el Súperbike

El mendocino Franco Pandolfino volvió a brillar en el Súperbike de Brasil y se quedó con la penúltima fecha del campeonato. Lo hizo bajo un diluvio, que cayó sobre el trazado del autódromo de Potenza.

El piloto de nuestra provincia (que ya se consagró en el torneo hace algunas semanas), se sacó de encima los inconvenientes generados por el agua y logró conquistar una etapa más que dura con su Kawasaki, porque debió luchar precisamente con el mal tiempo y con varios adversarios muy complicados dentro de la pista.

Pandolfino registró una marca de 1,35,839. Detrás de él arribaron el brasileño Pedro Kamikaze (1,36.043), y el colombiano Gerson Caleb (1,36.955).

Una vez terminada la competencia, el hombre del equipo RXP Racing sostuvo: “Esta etapa en Potenza me sirvió y me gustó mucho para tomar confianza y poner en práctica todo lo que hemos entrenado en el kartódromo, ya que es un circuito más técnico y cerrado (ideal para las 600), me encantó la pista. Lamentablemente el viernes en los entrenamientos libres del campeonato se me rompió el motor de la Yamaha R6, y creí que no iba a poder correr. Pero un equipo (DEZERÓ) de aquí se enteraron y me facilitaron una moto de repuesto (Kawasaki Ninja Zx6). Fue toda una experiencia nueva la de bajarme de una moto y subirme a otra que no conozco y no imaginé que iba a adaptarme tan bien”, cerró

La última fecha del calendario, vale recordar, será el 20 de diciembre en el autódromo de Goiânia. Aquí el dato será que correrá en la categoría de Supersport EXTREME.