Maipú y una nueva victoria que lo hace fuerte en la zona Campeonato del Federal A

Con el fondo del cántico de los hinchas a través de parlantes y con una camiseta tributo a Diego Maradona, el Deportivo Maipu en su casa le ganó a Juventud Unida de San Luis 2 a 1.

Dos jugados, dos ganados y sin goles en contra, excelente arranque para el Deportivo Maipú en su grupo de la Zona Campeonato, el miercoles le ganó a Huracán en Las Heras y este domingo a la Juve puntana en calle Vergara.

El Cruzado mostró sus personalidad, ya que comenzó perdiendo ante la Juve puntana, Del Hoyo de penal puso el 1 a 0, rápidamente lo igualó Persia con un derechazo desde fuera del área.

La victoria llegó en los pies del Mono Taborda a diez minutos del final para que explotara el banco botellero y su DT Luciano Theiler.

Síntesis:

Deportivo Maipú: 2

Matías Alasia; Ezequiel Bonacorso, Leandro Corulo, Fernando Moreyra, Edgardo Díaz; Matías Navarro, Federico Illanes, Ezequiel Riera y Diego Tonetto; Matías Persia y Álvaro Veliez. DT: Luciano Theiler./ Cambios: Mauro Visaguirre por Díaz, José Méndez por Navarro, Cristian Taborda x Velliez, Franco Moreno por Tonetto y Álvaro Lima por Illanes.

Juventud Unida: 2 (DM)

Julián Lucero; Julián Giménez, Gabriel Ojeda, Brayam Sosa y Eber Garro; Santiago Solari, Matías Caro, Agustín Alcaraz y Gonzalo Zárate; Matías Fonseca y Damián De Hoyos. DT: Marcelo Fuentes./ Banco: Gimenez, Barbero, Alcaraz, Zárate y Gonzalez.

Goles: PT: 9: Del Hoyo de penal (JU), 17: Persia (DM). / ST: 35: Taborda (DM)

Arbitro: Francisco Martín Ojeda/ Estadio Omar Higinio Sperdutti

Otros resultados:

En Bahía Blanca Villa Mitre derrotó 3 a 1 a Olimpo, Peñarol de visitante venció a Círculo Deportivo 1 a 0 y en San Juan Desamparados derrotó a Estudiantes de San Luis 1 a 0. Tuvo fecha libre Huracán Las Heras

Posiciones. Maipu 6 puntos, Villa Mitre 5, Madryn 4, Sansinena y Juventud Unida 2, Olimpo 1, Huracán Las Heras 0 (a propósito del Globito, tras la salida de Martín Astudillo se puso el buzo de DT el “Lechuga” Alaniz)

Próxima fecha: Olimpo vs Madry, Juventud Unida vs Huracán Las Heras y Sansinena vs Maipú.

Fotos Prensa Deportivo Maipú

Fotos Prensa Deportivo Maipú