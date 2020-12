Lucas Vicino tuvo un buen cierre de año en San Juan

El mendocino finalizó 15º la octava competencia de la Clase 3 del Turismo Nacional, luego de remontar varias posiciones.

Lucas Vicino tuvo que remontar una vez más en la Clase 3 del Turismo Nacional. En la octava y última competencia del año, en el autódromo El Villicum de San Juan, el mendocino a bordo del Citroen C4 Lounge del equipo de Luis Belloso, finalizo 15º, luego de haber partido desde el puesto 24º.

El piloto de Maipú tuvo una serie complicada, en la cual finalizó en el escalón 12º. En la final, Vicino partió desde el puesto 24º y desde allí comenzó a avanzar en el clasificador, gracias a un gran manejo y al buen ritmo de su auto. Finalmente arribó en la posición 15º, sumando algunos puntos pero por sobre todas las cosas, mucha experiencia en esta competitiva divisional.

“Fue una carrera muy trabajada, donde pudimos escalar varias posiciones. Cerramos un año muy positivo pese a que no se dieron los resultados esperados. Me gustaría seguir en esta categoría, pero todavía no definimos nada respecto al 2021. Agradezco al equipo, a mi familia y a los auspiciantes que me permitieron hacer una gran temporada”, indicó Vicino.