Comenzó el eclipse solar 2020

El fenómeno más esperado del año ya comenzó, en San Luis puede verse, si bien será parcial hasta un 76% de cobertura, desde el Parque Astronómico La Punta trasmiten en vivo la secuencia del espectáculo natural que emociona por la perfección y precisión astronómica.

Imagen del telescopio del PALP

Se puede seguir desde: https://www.youtube.com/watch?v=c2KGWdjPaGs

Javier Torres, jefe del Programa Divulgación Científica, y el astrónomo Ronny Tapia del Parque Astronómico La Punta, PALP, recomendaron a quienes van a ver el eclipse desde sus hogares, una serie de pautas para cuidar su salud:

– No mirar el eclipse de forma directa y sin la protección adecuada, ya que la observación directa puede causar importantes daños a la vista.

– Usar lentes especiales para tal fin, con etiqueta ISO 12312-2. No deben presentar rayas ni perforaciones. La otra opción es usar máscaras de soldar, grado 14 o superior.

– A pesar de utilizar lentes aprobados, no es recomendable que la observación supere los 30 segundos.

– No usar placas radiográficas ni lentes polarizados. Tampoco lentes de sol comunes, ya que no poseen la capacidad de detener la totalidad de las radiaciones. Los lentes deben ser de protección 5 o de índice 800 UV.