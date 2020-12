San Luis: encuentran a un funcionario judicial con drogas y alcoholizado

Se trata del secretario del Juzgado Penal N° 2 de Villa Mercedes, que fue descubierto en un control vehicular de rutina el pasado domingo. Tenía en su poder 16 troqueles de acido lisérgico y un frasco de marihuana, y además dio positivo el control de alcoholemia. No quedó detenido.

Fue el secretario del Juzgado Penal N°2 de la ciudad de Villa Mercedes quien quedó involucrado en una dificil situación aunque no quedó detenido pero si le secuestraron el vehículo.

El control vehicular policial de rutina estaba ubicado en la Ruta N°55 Extremo Sur frente a a fábrica Tersuave en Villa Mercedes cuando llegó hasta el lugar el Peugeot 308 de color blanco que transitaba de Sur a Norte al que se le hizo el control de rutina y ahi fue cuando se encontró los estupefacientes y el conductor dió positivo alcohol.

Lo que parecía un típico control vehicular de rutina se convirtió en un procedimiento mucho más profundo y que involucró a un alto funcionario del Poder Judicial puntano: el secretario del Juzgado Penal Nº 2 de Villa Mercedes, Guillermo Ignacio Esquerre Delaunay, quien fue sorprendido la madrugada de este domingo con 16 troqueles de ácido lisérgico y un frasco con marihuana cuando regresaba, al parecer, de una reunión con amigos. Para peor, el abogado había bebido más de lo permitido para conducir un vehículo. El control de alcoholemia al que fue sometido arrojó resultado positivo y los policías le retuvieron el auto.

Guillermo Esquerre Delaunay, de 40 años de edad llevaba como acompañante a Franco Raúl Pascua, de 31 años.

Cuando los efectivos le pidieron que frenara, lo hizo. Aceptaron de buen modo ser identificados, pero al ser requisados, el secretario del juez Leandro Estrada tenía consigo las dosis de LSD y marihuana.

Al detectar la droga, los policías se comunicaron con el secretario del juzgado federal de Villa Mercedes, Carlos Díaz Llanes, para informarlo sobre la situación y consultar si cabía una detención o no. Pero, aparentemente, la cantidad de estupefacientes en poder del funcionario judicial daría cuenta de que se trataría solo de LSD y marihuana para uso personal. “Aún no elevaron el sumario desde la Policía. De madrugada recibí una comunicación telefónica desde el operativo por parte del personal policial. Me informaron que habían requisado a dos personas y que una de ellas tenía LSD y por la cantidad, en principio, no hubo detención. Era una cantidad escasa, no había indicios de comercialización”, afirmó ayer Díaz Llanes, en un diálogo con El Diario de la República.

“No sé quién es la persona, no la conozco, no sé a qué se dedica porque aún no tenemos el sumario. Los policías me dijeron que tenía en su poder unas dieciséis tabletitas de LSD y algo de marihuana. Me hablaron de que era poca cantidad”, agregó el secretario federal.

Ahora queda la tramitación de la causa judicial por infracción a la ley N° 23.737 de estupefacientes en el ámbito federal de Villa Mercedes paralelamente también podría ordenarse un sumario administrativo interno teniendo en cuenta la calidad de funcionario judicial.

Fuente: Vía San Luis