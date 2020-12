Godoy Cruz adhirió oficialmente a Ficha Limpia

Estas ordenanzas fueron aprobadas por el Concejo Deliberante en una Sesión Extraordinaria en la que además se aprobó la creación de un Consejo Consultivo de Derechos Humanos.

Godoy Cruz es Ficha Limpia

La comuna dirigida por Tadeo García Zalazar adhirió oficialmente a la Ley Ficha Limpia, que establece que aquellas personas que hayan sido condenadas en primera instancia por los delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, no podrán ser candidatos ni acceder a un cargo público.

Dispone, además, en el artículo 17 bis, que los partidos políticos deberán presentar un certificado de antecedentes penales que deje constancia de que los candidatos no han sido condenados, aunque la sentencia no sea firme y la pena sea de cumplimiento en suspenso, dentro de los 30 días que tienen para registrarlos en cargos públicos para las elecciones provinciales y municipales.

Creación del Consejo Consultivo de DDHH

Respecto de la Ordenanza Marco de Derechos Humanos, el cuerpo legislativo sancionó también la creación del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, que estará conformado por 9 personas que trabajarán ad honorem, con el fin de fortalecer el accionar del Municipio a través de la coordinación y cooperación entre las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, los vecinos del departamento y el trabajo conjunto con la comunidad internacional.

A su vez, para ampliar la participación de Godoy Cruz, se determinó la adhesión al documento de la “Nueva Agenda Urbana”, sancionada en 2016 por la ONU, lo que implica el acompañamiento del proceso de ampliación de derechos y de la construcción de una ciudad sostenible y democrática, libre de discriminación, inclusiva, cohesionada y participativa.

Más ordenanzas aprobadas

Se sumaron también la creación del Programa Godoy Cruz Hábitat Colaborativo, la ampliación de la partida presupuestaria del Programa Mendoza Activa, la regulación de actividades deportivas en los espacios públicos, la eliminación del trabajo infantil para el 2021 y la creación del Programa EcoCanje, que consiste en el intercambio de residuos secos por servicios o beneficios municipales.