El Futsal metió primera en el masculino

Se disputaron gran parte de los partidos del certamen masculino de Fefusa.

Con varias sorpresas y muchos goles arrancó el torneo de la Primeras divisiones masculinas. El mismo une a los equipos de la primera A y B en una sola categoría y los de la C y D en la otra. La primera jornada nse complementará entre hoy y mañana.

Hubo muy buenas performances de los equipos de las categorías inferiores. Por ejemplo, Universidad Nacional de Cuyo, que de la mano de Eduardo Strugo se quedó en la puerta de ascender a la A el año pasado, le empató al siempre encumbrado Jockey de Armando Corvalán 2 a 2 por la zona B, donde el líder es Regatas A al que no le sobró mucho para superar a Goretti (6-5).

En la zona C, el destacado fue Covimeni A que le ganó a Godoy Cruz A por 4-3 como visitante y es líder junto al Don Orione de Gustavo Gallardo que superó a Regatas C por 6-1.

Buena performance de los dos equipos de la Primera B en la zona E. Villa Hipódromo sorprendió a Círculo Policial en el final y se llevó un importante empate (4-4) como visitante y Jockey C dio dura batalla al Ujemvi del eterno Camilo Ganen que se impuso por 3-2.

En la F, los dos equipos que militan en la A golearon y son líderes. Regatas B de Pablo Longo venció 12 a 1 a Nicolás Ojeda y el Cementista C de Víctor Fernández le ganó a Godoy Cruz B, dirigido ahora por Gabriel López uno de los cultores del ascenso del tercer equipo del Poli, por 9-4.

En la zona G, el Independiente A de Pablo Nacif superó a La Colonia por 6-5 y Banco Nación ganó los puntos a Don Bosco.

La zona A tiene el siguiente cronograma, Cementista A vs Lujan A (hoy) y San Martín vs Lujan A (mañana). Lo mismo pasa con. El grupo D: Cementista B vs Alianza A (hoy) y Maipú A vs Coquimbito (mañana).

Foto de portada: Regatas vs Goretti./ Texto: Maxi Salgado